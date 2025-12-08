Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что планы ЕС по приему Украины к 2030 году могут стать причиной войны с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Брюссель подготавливает союз к вооруженному конфликту, и присоединение Украины автоматически вовлечет ЕС в боевые действия.

Орбан заметил, что у венгров на выборах 2026 года еще есть шанс поддерживать курс на сохранение нейтралитета, иначе после 2030 года он станет невозможным.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не стремится к войне с Европой, но готова дать ответ в случае начала конфликта.

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