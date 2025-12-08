Прямой эфир

Орбан заявил, что ЕС хочет принять Украину в союз и начать войну с РФ

08 декабря 2025 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Орбан заявил, что ЕС хочет принять Украину в союз и начать войну с РФ-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что планы ЕС по приему Украины к 2030 году могут стать причиной войны с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Брюссель подготавливает союз к вооруженному конфликту, и присоединение Украины автоматически вовлечет ЕС в боевые действия.

Орбан заметил, что у венгров на выборах 2026 года еще есть шанс поддерживать курс на сохранение нейтралитета, иначе после 2030 года он станет невозможным.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не стремится к войне с Европой, но готова дать ответ в случае начала конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Актёр сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет
08 декабря 2025 09:01

Актёр сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет

Шайба Протаса помогла. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в НХЛ
08 декабря 2025 08:45

Шайба Протаса помогла. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в НХЛ

Ливни затопили турецкий курортный район Аланья
08 декабря 2025 08:26

Ливни затопили турецкий курортный район Аланья