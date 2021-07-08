Откуда Азарёнок берёт песни для своих программ? Рассказал он сам
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
От бессилия как раз начинают уличать вас в плагиате – плагиате собственного отца. Мол, он оригинал, а вы – фальшивка с СТВ. Так я видел, по крайней мере. Скажите откровенно, отец когда-нибудь редактировал ваши тексты?
Григорий Азаренок, СТВ:
Тексты нет, он иногда подсказывал песни.
Марат Марков:
Это один из вопросов, который я хотел задать. Откуда эти песни в конце «Иуд»? Я их никогда не слышал.
Григорий Азаренок:
Это то, что я слушаю всегда. Да, я слушаю таких исполнителей: Михаил Ножкин, Высоцкий, Николай Емелин с боевыми песнями про милицию нашу, люблю ставить. Я действительно сам это слушаю, причем в абсолютно разных жанрах в разных настроениях: от блатняка до церковной музыки Жанны Бичевской. А песню «Накажи их, Боже, накажи» Михаила Ножкина с самого утра услышал мой отец, он скачал (там много песен) на диск, слушал и такой: «Иди, послушай». Я загорелся: ну все, сегодня это будет.
Марат Марков:
По сути, под песню вы и сделали?
Григорий Азаренок:
Да. Потом она прогремела. Когда нас «прокатили» с «Евровидением», предложил: давайте, может, им это отправим, может, им это понравится?
Марат Марков:
Ну да, в качестве оригинальной композиции.