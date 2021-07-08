Откуда Азарёнок берёт песни для своих программ? Рассказал он сам

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: От бессилия как раз начинают уличать вас в плагиате – плагиате собственного отца. Мол, он оригинал, а вы – фальшивка с СТВ. Так я видел, по крайней мере. Скажите откровенно, отец когда-нибудь редактировал ваши тексты?

Григорий Азаренок, СТВ:

Тексты нет, он иногда подсказывал песни.

Марат Марков:

Это один из вопросов, который я хотел задать. Откуда эти песни в конце «Иуд»? Я их никогда не слышал.

Григорий Азаренок:

Это то, что я слушаю всегда. Да, я слушаю таких исполнителей: Михаил Ножкин, Высоцкий, Николай Емелин с боевыми песнями про милицию нашу, люблю ставить. Я действительно сам это слушаю, причем в абсолютно разных жанрах в разных настроениях: от блатняка до церковной музыки Жанны Бичевской. А песню «Накажи их, Боже, накажи» Михаила Ножкина с самого утра услышал мой отец, он скачал (там много песен) на диск, слушал и такой: «Иди, послушай». Я загорелся: ну все, сегодня это будет.