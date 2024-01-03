Площадки работали до 4 утра. Как в Минске отпраздновали Новый год?

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:

Второй год мы развиваем и популяризируем концертную площадку, которая расположена на улице Раковская, 25. С 25 декабря площадка начала работу, будет работать до 7 января. Ежедневно на этой концертной площадке идет детское представление «Волшебство новогодней открытки». На этой площадке мы пригласили к сотрудничеству наши детские школы искусств. Учащиеся поставили такое доброе представление «Волшебство новогодней открытки».

Подробности в видео.