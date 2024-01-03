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Площадки работали до 4 утра. Как в Минске отпраздновали Новый год?

03 января 2024 10:01
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт».

Площадки работали до 4 утра. Как в Минске отпраздновали Новый год?-1

Павел Дворецкий, директор ГУ «Минскконцерт»:
Второй год мы развиваем и популяризируем концертную площадку, которая расположена на улице Раковская, 25. С 25 декабря площадка начала работу, будет работать до 7 января. Ежедневно на этой концертной площадке идет детское представление «Волшебство новогодней открытки». На этой площадке мы пригласили к сотрудничеству наши детские школы искусств. Учащиеся поставили такое доброе представление «Волшебство новогодней открытки».

Подробности в видео.

# Новый год # общество # Павел Дворецкий # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич # Ольга Бурлакова

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