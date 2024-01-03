Как заставить ребёнка поверить в мечту и подарить ему крылья? Актриса Евгения Короткевич о благотворительности

В Новый год принято загадывать желания под бой курантов и верить, что они обязательно исполнятся. Но есть и такие мечты, для которых не нужен Дед Мороз. Все взрослые могут сами подарить ребятам замечательный праздник. А для кого-то приносить детям радость стало миссией всей жизни, а не только в предновогодние дни. Как заставить ребенка поверить в мечту?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Короткевич, российская актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда «Твои таланты так нужны планете».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы знаем, что вы с детства принимали участие в благотворительных концертах. Как это начиналось?