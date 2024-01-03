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Как заставить ребёнка поверить в мечту и подарить ему крылья? Актриса Евгения Короткевич о благотворительности

03 января 2024 09:40
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В Новый год принято загадывать желания под бой курантов и верить, что они обязательно исполнятся. Но есть и такие мечты, для которых не нужен Дед Мороз. Все взрослые могут сами подарить ребятам замечательный праздник. А для кого-то приносить детям радость стало миссией всей жизни, а не только в предновогодние дни. Как заставить ребенка поверить в мечту?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгения Короткевич, российская актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда «Твои таланты так нужны планете».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы знаем, что вы с детства принимали участие в благотворительных концертах. Как это начиналось?

Как заставить ребёнка поверить в мечту и подарить ему крылья? Актриса Евгения Короткевич о благотворительности-1

Евгения Короткевич, российская актриса театра и кино, учредитель благотворительного фонда «Твои таланты так нужны планете»:
В детстве пела в ансамбле «Радуга» в Могилеве, мы давали благотворительные концерты в детских домах и в других социальных учреждениях. Мне тогда это очень понравилось, а потом уже, когда я уехала в Москву, поступила во ВГИК, закончила его. Учась во ВГИК, познакомилась на съемках с Гошей Куценко, он мне предложил в его фонде проводить мероприятия для детей, выступать для них. Мне это так понравилось, я тоже хотела открыть благотворительный фонд.

Подробности в видео.

# Интервью # общество # Евгения Короткевич # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич

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