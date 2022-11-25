Плетение из соломы, листьев и даже кукурузы. Посмотрите на шедевры, которые создаёт мастерица

Новости Беларуси. Наталия Трухан из агрогородка Лоша Узденского района создает плетеные изделия из природных материалов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Недавно освоила новую технику – вязку кукурузой. На мастер-классе побывала наш корреспондент Анна Куртасова.

В этих умелых руках Наталии Трухан рождаются шедевры. Из злаковых растений она создает различные композиции. Такому мастерству ее научила бабушка. Все началось с плетения из соломы. После освоила еще одну технику – витье кукурузой.

Наталия Трухан, культорганизатор Лошанского сельского дома культуры:

Рукамі я ўмела рабіць яшчэ з малых гадоў, бо бабуля сядзела і паказвала, як з саломы можна ляльку зрабіць. У інтэрнэце ўбачыла, што з кукурузы можна рабіць. Назбіралі шалупіны кукурузнай. З кукурузы, з асакі кошыкі вітым пляценнем, проста з балотнай травы.