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Плетение из соломы, листьев и даже кукурузы. Посмотрите на шедевры, которые создаёт мастерица

25 ноября 2022 14:24
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Новости Беларуси. Наталия Трухан из агрогородка Лоша Узденского района создает плетеные изделия из природных материалов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Недавно освоила новую технику – вязку кукурузой.

На мастер-классе побывала наш корреспондент Анна Куртасова.

Плетение из соломы, листьев и даже кукурузы. Посмотрите на шедевры, которые создаёт мастерица-1

В этих умелых руках Наталии Трухан рождаются шедевры. Из злаковых растений она создает различные композиции. Такому мастерству ее научила бабушка. Все началось с плетения из соломы. После освоила еще одну технику – витье кукурузой.

Плетение из соломы, листьев и даже кукурузы. Посмотрите на шедевры, которые создаёт мастерица-4

Наталия Трухан, культорганизатор Лошанского сельского дома культуры:
Рукамі я ўмела рабіць яшчэ з малых гадоў, бо бабуля сядзела і паказвала, як з саломы можна ляльку зрабіць. У інтэрнэце ўбачыла, што з кукурузы можна рабіць. Назбіралі шалупіны кукурузнай. З кукурузы, з асакі кошыкі вітым пляценнем, проста з балотнай травы.

Плетение из соломы, листьев и даже кукурузы. Посмотрите на шедевры, которые создаёт мастерица-7

Наталия Трухан несколько лет работает в Лошанском сельском доме культуры. Ведет свой кружок по рукоделию для взрослых. Сегодня Наталия Трухан показала мастер-класс по изготовлению роз. Под рукой – листья, проволока, нитки.

Подробности в видеоматериале.

# Творчество # общество # Наталия Трухан # Анна Куртасова # Ирина Шмакова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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