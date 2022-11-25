В новогоднюю ночь Минск будет гулять до 4 утра. Рассказываем о самых интересных локациях

Новости Беларуси. Более 250 новогодних мероприятий пройдет в Минске. Продлятся они с 25 декабря по 15 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для минчан и гостей города подготовлена насыщенная сказочно-театрализованная и развлекательная программа. Возле Дворца спорта ежедневно с 19:00 до 20:00 будет работать интерактивная площадка «Мiнск старажытны». А с 25 декабря с наступающими праздниками минчан и гостей столицы поздравят сказочные персонажи и обязательно Дед Мороз и Снегурочка. Эта же локация станет площадкой для презентации концертной программы «Шчодры вечар», которая пройдет 25 декабря с 19:00 до 22:00.

В новогоднюю ночь гуляния продлятся вплоть до 4 утра, также будет работать и ярмарка. 7 января юных минчан ожидают увлекательные «Рождественские встречи». Масштабные празднования развернутся и в Верхнем городе.