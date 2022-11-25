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В новогоднюю ночь Минск будет гулять до 4 утра. Рассказываем о самых интересных локациях

25 ноября 2022 14:04
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Новости Беларуси. Более 250 новогодних мероприятий пройдет в Минске. Продлятся они с 25 декабря по 15 января, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В новогоднюю ночь Минск будет гулять до 4 утра. Рассказываем о самых интересных локациях-1

Для минчан и гостей города подготовлена насыщенная сказочно-театрализованная и развлекательная программа. Возле Дворца спорта ежедневно с 19:00 до 20:00 будет работать интерактивная площадка «Мiнск старажытны». А с 25 декабря с наступающими праздниками минчан и гостей столицы поздравят сказочные персонажи и обязательно Дед Мороз и Снегурочка. Эта же локация станет площадкой для презентации концертной программы «Шчодры вечар», которая пройдет 25 декабря с 19:00 до 22:00.

В новогоднюю ночь гуляния продлятся вплоть до 4 утра, также будет работать и ярмарка. 7 января юных минчан ожидают увлекательные «Рождественские встречи». Масштабные празднования развернутся и в Верхнем городе.

В новогоднюю ночь Минск будет гулять до 4 утра. Рассказываем о самых интересных локациях-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Это будет новогодний бал, пожелания, превращения, карета, сказка. Будет задействована вся территория Верхнего города, и балконы в том числе. Это будет очень интересно. Все мероприятия в Верхнем городе будут проходить до 2 января, будут начинаться с 17:00 до 18:00. Вторая такая интерактивная программа будет с 20:00 до 21:00.

В новогоднюю ночь Минск будет гулять до 4 утра. Рассказываем о самых интересных локациях-7

К праздникам начнет свою работу новая новогодняя ярмарка на Раковской, 25. Здесь запланированы музыкальная программа, конкурсы, игры и даже караоке. В каждом районе пройдет свыше двух десятков мероприятий.

# Новый год # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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