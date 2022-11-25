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Как пили чай наши предки? В Молодечно открылась выставка самоваров

25 ноября 2022 14:15
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Новости Беларуси. Необычная экспозиция открылась в Минском областном краеведческом музее. Главный герой выставки – самовар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как пили чай наши предки? В Молодечно открылась выставка самоваров-1

С этим архаическим предметом связано много теплых историй и традиций. Среди экспонатов – самые яркие самовары из фондов музея, сервизы и другие предметы чайной культуры славян XIX-XX веков. Подготовили сотрудники музея и тематическую фотозону, которая помогает погрузиться в атмосферу дореволюционной чайной гостиной с самоваром. Особенно по вкусу новая экспозиция пришлась младшим школьникам.

Как пили чай наши предки? В Молодечно открылась выставка самоваров-4

Татьяна Березовец, научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:
Хотя это достаточно архаический уже предмет, который вышел из нашего обихода. Но мы с ребятами рассматривали мультики современные («Смешарики», «Фиксики»), везде встречается этот предмет. Они знают о нем, но не знают, что это, как это работало, для чего он существовал и так далее. В основном это больше картинка. Конечно, было интересно рассказывать. Помимо того, самовар богат аксессуарами, которые его сопровождали, о которых тоже интересно поговорить.

Как пили чай наши предки? В Молодечно открылась выставка самоваров-7

Отдельной темой выставки стала славянская церемония чаепития. В рамках мини-лекции сотрудники музея рассказывают про особенности культуры чаепития разных слоев общества XIX-XX веков.

# Чайная церемония # общество # Татьяна Березовец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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