Как пили чай наши предки? В Молодечно открылась выставка самоваров

С этим архаическим предметом связано много теплых историй и традиций. Среди экспонатов – самые яркие самовары из фондов музея, сервизы и другие предметы чайной культуры славян XIX-XX веков. Подготовили сотрудники музея и тематическую фотозону, которая помогает погрузиться в атмосферу дореволюционной чайной гостиной с самоваром. Особенно по вкусу новая экспозиция пришлась младшим школьникам.

Татьяна Березовец, научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Хотя это достаточно архаический уже предмет, который вышел из нашего обихода. Но мы с ребятами рассматривали мультики современные («Смешарики», «Фиксики»), везде встречается этот предмет. Они знают о нем, но не знают, что это, как это работало, для чего он существовал и так далее. В основном это больше картинка. Конечно, было интересно рассказывать. Помимо того, самовар богат аксессуарами, которые его сопровождали, о которых тоже интересно поговорить.