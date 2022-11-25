Подавайте со сметаной. Как приготовить драники с мясом и грибами?

Лена Климук, кулинар:
Приготовим довольно трудоемкое, но очень вкусное блюдо – драники с мясом.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим довольно трудоемкое, но очень вкусное блюдо – драники с мясом.
Перекладываем мясо в небольшую емкость, натираем грибы на крупной терке. Добавим немного соли, сухой чеснок и черный перец. А чтобы начинка получилась сочной, я добавлю немного воды. Все перемешиваем.
А теперь подготовим картофель. Натираем его на средней терке и оставляем в кожуре. Пока закончим с картофелем, я разогрею сковородку. Добавим яйцо и немного муки. Все перемешиваем.
Наливаем подсолнечное масло на сковородку. Выкладываем первый слой. Теперь фарш. Закрываем начинку картофелем и убавляем температуру.
Драники уже хорошо подрумянились, и мы их переворачиваем. Драники готовы, сервируем их на тарелку. И подаем все со сметаной. Завтрак готов.
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