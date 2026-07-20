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В Минской области в 2026-м обновят свыше 630 километров местных дорог

20 июля 2026 07:31
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Гравийные покрытия заменят на асфальтобетонные, модернизируют дорожную инфраструктуру: в Минской области в 2026 году обновят свыше 630 километров местных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области в 2026-м обновят свыше 630 километров местных дорог-2

В Молодечненском районе работы идут по графику: в планах – ремонт 19 участков улиц общей площадью 90 тысяч квадратных метров. Уже выполнено 70 % объема. Ежедневно на объектах заняты до 25 человек и около 10 единиц техники.

В Минской области в 2026-м обновят свыше 630 километров местных дорог-4

Юрий Никитин, заместитель директора по коммунальным вопросам КУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Молодечненского района»:
Помимо этого, мы делаем ямочный ремонт. Ямочный ремонт делается и зимой, и весной, и осенью, и летом – постоянно. То есть зимой мы делаем его литыми смесями, асфальтобетонными, горячим асфальтом – в течение лета. И «тайфуном» (это мелкая щебенка в добавлении к бетонным смесям) делается постоянный ремонт.

Протяженность дорожной сети района – 660 километров, почти треть из них – гравийные дороги, которые ежегодно укрепляют асфальтобетонной смесью.

# Дороги

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