Планируют собрать не менее миллиона тонн рапса! Как идёт посевная в Беларуси?

Новости Беларуси. Успешная посевная кампания – залог продовольственной безопасности страны. Несмотря на непростые погодные условия, в Беларуси выполняются заданные темпы сева ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом по стране засеяна большая часть площадей. В лидерах – Гродненская область. По-прежнему не без проблем выполняются работы в Могилевской и Витебской областях. Есть осложнения в районах, где почва избыточно переувлажнена. А вот в столичном регионе уже вовсю готовятся к севу кукурузы. Подробности в репортаже Алины Мычко.

Пока страна погрузилась в большие выходные, белорусские аграрии вышли на финишную прямую в посевной. Благоприятные погодные условия позволили нарастить темпы сева ранних яровых. Юг и центральный регион уже завершили работы. Север, по подсчетам аналитиков Минсельхозпрода, закончит к началу мая. Задача максимум – получить общенациональный каравай не меньше прошлогоднего. Готовились к весенней страде со всей ответственностью. Игорь Брыло о посевной: «Мы обеспечены семенами более чем на 140 %, обеспечены топливом». Подробнее.

На сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» подготовку к посевной кампании начали задолго до весны. Так что до выполнения плана остались буквально считаные дни. Работе во многом помогают хорошие погодные условия. Однако секрет успеха не только в этом. Достичь высоких результатов позволяет использование белорусской техники. Значительная часть автопарка вышла из-под отечественного станка. Благодаря знаменитым «Белорусам» в день удается засеять более 60 гектаров земли. А значит, намного превысить план.

Петр Голуб, механизатор:

Подготовка у нас прошла прекрасная с техникой, все работает. Все нормально так, в целом. Белорусская техника, вся белорусская. Ну, сеялка импортная. А так техника вся, трактора – все белорусское.

Алексей Калесинский, тракторист-машинист:

Техника позволяет делать больше сверх нормы, погодные условия позволяют. Можно даже превышать норму на 10-20 гектаров в день. Отличный, прекрасный трактор. Проблем нет. Все прекрасно, все работает. Комфортно, удобно.

Когда работы с ранними яровыми хозяйства заканчивают, сев кукурузы только начинается. В 2023 году под золотое зерно на сельхозпредприятии отведено 2 800 гектаров земли, в то время как рапс займет чуть больше тысячи. Непростые погодные условия не прошли для урожая бесследно. Тем не менее посевная кампания будет закончена в оптимальные сроки. Вклад предприятия в общий каравай с каждым годом становится все весомее. Помешать не смогло даже небывалое санкционное давление. По итогам 2023-го планируют собрать на 10 % больше урожая, чем в прошлом году.

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

В этом году сев ранних яровых зерновых мы заканчиваем почти на десять дней раньше. Кукурузу приступили сеять тоже намного раньше. То есть чем раньше посеем, тем больше световых дней, а яровые зерновые – это культуры длинного дня, поэтому уже есть вероятность того, что мы работаем на прибавку урожая.