Игорь Брыло о посевной: «Мы обеспечены семенами более чем на 140%, обеспечены топливом»

Новости Беларуси. Пока страна погрузилась в большие выходные, белорусские аграрии вышли на финишную прямую в посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока страна погрузилась в большие выходные, белорусские аграрии вышли на финишную прямую в посевной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благоприятные погодные условия позволили нарастить темпы сева ранних яровых. Юг и центральный регион уже завершили работы. Север, по подсчетам аналитиков Минсельхозпрода, закончит к началу мая. Задача максимум – получить общенациональный каравай не меньше прошлогоднего. Готовились к весенней страде со всей ответственностью.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По отношению к прошлому году мы подготовились лучше. И в техническом выражении. Я еще раз хочу сказать искренние слова благодарности руководителям промышленных предприятий, Министерству промышленности. Потому что с их непосредственным участием нам удалось достаточно неплохо активизировать, подготовить нашу технику, мы накопили по отношению к прошлому году больше минеральных удобрений азотистых, фосфорных. Мы обеспечены семенами более чем на 140 %, обеспечены топливом. На уровне Президента, правительства все указы и законодательные акты были приняты. Нам, аграриям, осталось только исполнить то, что заложено этой базой.
Чтобы ускорить процесс, на полях запущен настоящий производственный конвейер. Удобряют, пашут, ровняют, сеют. Благодаря изменениям в стратегии гибель зерновых смогли сократить до 2 %, а рапса до 10 %. Кстати, его урожай в 2023 году ожидается рекордный: не менее миллиона тонн. Полным ходом идут и посадка картофеля, сев льна, сахарной свеклы и кукурузы. Завершить посевную кампанию этих культур намерены до середины мая.