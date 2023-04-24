Игорь Брыло о посевной: «Мы обеспечены семенами более чем на 140%, обеспечены топливом»

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По отношению к прошлому году мы подготовились лучше. И в техническом выражении. Я еще раз хочу сказать искренние слова благодарности руководителям промышленных предприятий, Министерству промышленности. Потому что с их непосредственным участием нам удалось достаточно неплохо активизировать, подготовить нашу технику, мы накопили по отношению к прошлому году больше минеральных удобрений азотистых, фосфорных. Мы обеспечены семенами более чем на 140 %, обеспечены топливом. На уровне Президента, правительства все указы и законодательные акты были приняты. Нам, аграриям, осталось только исполнить то, что заложено этой базой.