В Гомельской области разрабатывают турпроект «Екатерининский тракт». Чем он привлекателен для гостей?

Новости Беларуси. В Гомельской области разрабатывают международный туристический проект «Екатерининский тракт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея создания маршрута связана с легендами и историческими фактами о путешествии императрицы из Петербурга в Крым. Дорога проходила в том числе и через три юго-восточных района нынешней Беларуси. Сейчас в них изучают местные инициативы и особенности, которые смогут заинтересовать гостей. Подробности узнавала Анна Корольчук.

Проект «Екатерининский тракт» был презентован в Брянске на встрече деловых кругов Беларуси и России. Его основой стало большое путешествие императрицы в 1787 году, которое проходило и по территории Кормянского, Чечерского и Гомельского районов. Сейчас разрабатывают инициативы, способные заинтересовать туристов.

Ирина Богданец, создатель проекта «Екатерининский тракт»:

Объекты по нашей идее, по результатам этой работы будут рождены не каким-то автором, не инициативной группой, а самим населением на местах. И тогда мы говорим, что с намного большим удовольствием население примет участие в реализации этих элементов маршрута и всего маршрута. Будут создаваться рабочие места.

Вариантов развития туристической инфраструктуры несколько. От создания постоялых дворов – аналогов современных гостиниц, до открытия кофеен с блюдами XVIII века. В каменской школе уже обсуждают проект, который можно реализовать на практике, те же тематические экскурсии с элементами квеста.

Екатерина Полякова, заместитель директора Каменской средней школы:

Стоит сундук. Как вы узнаете о нем информацию? Вам могут рассказать экскурсоводы. Но интереснее же самому. Подошли, отсканировали QR-код. Либо вам голосом пошел рассказ об этом предмете, сундуке. Либо вы читаете сами. Возможно, будет показан какой-то видеоролик по QR-коду о том, как, возможно, изготавливали этот сундук либо где его использовали.

В средней школе агрогородка Грабовка тоже высказали свои предложения. Несколько лет назад здесь открыли музей ароматов с большой коллекцией трав. Из них делают лечебные сборы и сувениры. Школьники планируют изменить их дизайн под екатерининскую эпоху. Прорабатывают и идею нового осеннего фестиваля.

Татьяна Матюшенко, директор Грабовской средней школы:

Театрализованные экскурсии. Дегустация чая с использованием липы. Ну и, самое главное, конечно, это проведение его в тот период, когда липа цветет, и аромат разносится по всей деревне Грабовка. Проект «Екатерининский тракт» гомельчане представят участникам X Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Уфе в конце июня. Надеются, что партнеров у проекта после этого станет больше. Включая бывшую столицу Российской империи Санкт-Петербург. Пока же по инициативе Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты к нему уже присоединились партнеры из Брянска и Смоленска.

Марина Филонова, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы подписали соглашение. Кроме соглашения, мы разработали ряд мероприятий. Дорожную карту по тому, как мы будем действовать и какие совместные мероприятия будем проводить. Все это мы положили на такую конкретную основу. Чтобы были не просто наши идеи, а эти идеи приносили результат.