Как понять, какое кино будет смотреться? Рассказала Вера Полякова-Макей

Кирилл Казаков, СТВ: Я немножко убегу в СССР, потому что вы сейчас занимаетесь театром. Очень часто советские режиссеры брали за основу спектакли, которые были достаточно серьезно обкатаны по всей стране. Может быть, таким образом пойти? Ведь это тоже определенный маркетинг. Пошел спектакль? Мы его можем предложить режиссеру. «Ирония судьбы» тоже была обыкновенным спектаклем.

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

«Обыкновенное чудо», которое мы знаем, – это спектакль. Но такой телевизионный жанр, что это как телевизионный спектакль, но снятый как кино. Мне было бы интересно, если бы такое было. Но мы много разговариваем… А каким бы ни был гениальным режиссер, но если нет крутой идеи, то ему просто нечего будет снимать. А почему мы забываем о фильме «Праведник»? Мы говорим, что сейчас россияне к нам не едут. Но добрая половина этого фильма, который с огромным успехом прошел в кинотеатрах, я тоже буквально недавно его посмотрела – классное, крутое кино. И половина была снята у нас. Значит, у таких достаточно серьезных режиссеров, как Урсуляк, есть желание приехать в Беларусь и что-то здесь снять. И не узко снят фильм. Он снят очень хорошо.

Есть профессия шоураннера. Сейчас очень дорого на него обучаться. Их всего три в России, но они получают баснословные деньги за то, что они придумывают эту крутую идею. Это те люди, которые придумывают идею, ведут фильм от начала до конца. Они идейные креативщики, которые всем занимаются, они полностью придумывают.

Я скажу о своей практике. Перед тем, как у меня выходит спектакль, когда мы еще сами не знаем, что будет, мы снимаем маленькие ролики, как кино минутное, и выбрасываем его в Instagram. И оно сделано прикольно, интересно, необычно, стильно, модно, что зритель уже бежит покупать билеты. Очень большое внимание я еще уделяю названию и афише. Мне сказали название нового мультфильма – он не будет продаваться. Я вам говорю как человек, который всю жизнь продает, что это не будет продаваться. Название должно быть емкое. Либо интересное, либо прикольное.

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