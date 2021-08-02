Планируют набрать 39 тысяч учащихся. Как проходит вступительная кампания в минских ссузах

Все профессии нужны, и для золотой корочки сегодня есть все возможности. Наша система образования идет в ногу со временем, чувствует тенденции на рынке и готовит достойных специалистов. Вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования – прямое тому подтверждение. Спрос велик. Молодежь стартует в жизнь осознанно. В топе IT, энергетика, строительство, транспорт, медицина и педагогика.

Александра Петрова, заместитель начальника Главного управления профессионального образования, начальник Управления профессионально-технического и среднего специального образования:

110 учреждений среднего специального образования, колледжи осуществляют прием. Кроме того, 84 учреждения образования иных уровней осуществляют также прием на уровень среднего специального образования. Это, например, вузы либо их филиалы, это гимназии, колледжи искусств, училища олимпийского резерва. В этом году планируется набрать 39 тысяч обучающихся, из них более 25 тысяч – за счет средств бюджета. Появляется тенденция, что многие планируют свое обучение на платном, это связано с высокой мотивированностью будущих абитуриентов.

Чтобы держать марку от производства до сферы услуг, ежегодно обновляют специальности. В 2021 году переформатировали курс около 30 альма-матер. Есть и свой дебют: информационно-кабельные сети на основании стандартов по соответствующей компетенции WorldSkills. Новый импульс наверняка оценят зумеры. Еще один бонус – система непрерывного образования с сокращенной путевкой в вузы. В политех, например, очередь выстраивается не только из абитуриентов.

Мария Терлица, ответственный секретарь приемной комиссии Минского государственного политехнического колледжа:

У нас есть много случаев, когда ребята приходят к нам поступать на заочное, уже имея высшее образование, дабы научиться практически понимать это все изнутри. 50 % времени ребята проводят на практике, в основном это третий-четвертый курс, когда мы ребят отправляем на производство. Всех мы распределяем, все получают возможность получить разряд и научиться реально руками что-то делать. В основном пользуются спросом у нас «Технология машиностроения», «Электроника механических транспортных средств», «Монтаж и эксплуатация электрооборудования». У нас есть и другие специальности, которые ребята могут выбрать себе, более подходящую, по душе.

С 1930-х годов ни одного провального сезона не было в финансово-экономическом колледже. Из стен этой легенды вышли министр финансов, руководители банков. Бухгалтеры, маркетологи всегда в почете. А банковское дело остается бессменным лидером. В 2021 году даже набрали на одну группу больше и ввели две новые специализации: «Автоматизация банковских работ» и «Международные банковские операции». Информационная эра вносит свои тренды.

Оксана Бесько, директор Минского финансово-экономического колледжа:

Чтобы они пришли на рабочее место, естественно, работали и с банковскими продуктами, и со страховыми продуктами. Мы сами с вами видим, когда приходим в банк, что все сейчас автоматизировано. Мы должны это все дать нашим учащимся. За два года можно получить хорошую специальность и пойти работать, зарабатывать деньги, на заочной форме обучения получать высшее образование. Срок обучения сокращенный в Белорусском государственном экономическом университете на заочной форме – 3,5 года.

По традиции самый высокий конкурс в сфере искусства. В Глебовке на дизайн на одно место претендуют порядка 18 человек. Вернулся интерес к живописи – около пяти. Тот случай, когда свой талант нужно доказать. Не только ЦТ и баллом аттестата, но и в творческом батле. В помощь юным талантам накануне экзаменов организовали подготовительные курсы.

Алексей Демченко, преподаватель живописи:

Мы им указываем на какие-то недочеты, как нужно, показываем лучшие образцы, на которые они равняются. У наших учащихся есть высокие амбиции. Главное, конечно, желание. Выбор должен сделать не родитель, а сам учащийся.

Александр Шантарович, директор Минского государственного художественного колледжа имени А.К. Глебова:

В следующем году мы отметим 75-летний юбилей. У меня сложился замечательный преподавательский коллектив. Только это помогает нам растить, взращивать, воспитывать замечательных живописцев, скульпторов, дизайнеров. Правда, мы выпускаем специалиста – хорошего, грамотного, наученного учиться, развиваться.

Поступать я тоже собираюсь на специальность «Дизайн», потому что у меня к этому душа лежит. Мне учителя говорили в художественной школе, что я достаточно открытый человек, у меня есть к этому пристрастие, у меня есть возможность поступить. Скорее всего в академию пойду доучиваться дальше.