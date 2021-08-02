«Если не обращаешься вовремя к врачу, не выживает никто». Чем могут быть опасны укусы животных?

Пушистые обитатели белорусских лесов не всегда рады новым гостям, а потому неожиданная встреча с четвероногим для человека иногда может обернуться настоящей трагедией. Согласно последней статистике Минской городской ветеринарной станции, только за июнь от укусов животных пострадали более 120 человек. При этом в команде нападающих были не только коты и собаки. Сурки, белки, крысы и даже хомяки успели показать свой непростой характер.

Иван Кухта, ветеринарный врач ГУ «Минская городская ветеринарная клиника»:

Самое первое, что пострадавший должен сделать, – это обратиться в медицинское учреждение, которое ставит на контроль пострадавшего, ставит на контроль животное, которое укусило человека. Эти данные передаются в ветеринарную службу. Ветеринарная служба в течение 10 дней наблюдает за этим животным и затем дает справку о клиническом состоянии животного.

Но не так страшен сам укус, как его последствия.

Иван Кухта:

Непосредственно сам укус, если рассматривать именно позицию бешенства, то это заболевание неизлечимое. Если не обращаешься вовремя к врачу, не выживает никто – ни человек, ни животное. Что касается опасности самого укуса – сопутствующие инфекции.

Переносчиками коварного вируса, как правило, являются дикие животные: волки, лисы и даже такие безобидные на первый взгляд ежи. Поэтому обходить стороной лесных обитателей следует не только человеку, но и его домашним питомцам. Иван Кухта:

У бешенства могут быть очень длительные инкубационные периоды. Есть классические симптомы этого заболевания, но не всегда будет полный спектр симптомов, которые большинство людей знают. Это слюнотечение, боязнь света, воды, отсутствие глотательного рефлекса, то есть это когда отвисшая нижняя челюсть. Конечно, бывают и скрытые формы.

Мера профилактики, пожалуй, тут одна – ежегодная вакцинация животных против бешенства, которая, к слову, в Беларуси – обязательное условие содержания пушистого друга у себя дома.