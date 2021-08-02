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«Вы лучшие из лучших, мы гордимся вами». Вот такое видеообращение к белорусским олимпийцам записали военнослужащие

02 августа 2021 08:34
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Новости Беларуси. «Вы лучшие из лучших, мы гордимся вами» – такими словами военнослужащие поддерживают нашу олимпийскую сборную в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы лучшие из лучших, мы гордимся вами». Вот такое видеообращение к белорусским олимпийцам записали военнослужащие -1

Летчики 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде записали видеообращение к белорусским спортсменам.

«Вы лучшие из лучших, мы гордимся вами». Вот такое видеообращение к белорусским олимпийцам записали военнослужащие -4

Друзья, в эти дни мы вместе с вами. Вы лучшие из лучших, мы гордимся вами, гордимся тем, что именно вы представляете нашу Родину. Мы верим в вас. За наших олимпийцев! Ура, ура, ура!

«Вы лучшие из лучших, мы гордимся вами». Вот такое видеообращение к белорусским олимпийцам записали военнослужащие -7

Быстрее, выше, сильнее, вместе!

# Олимпиада 2020 # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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