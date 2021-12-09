«Мы очень сложно переносим морозы». Беженец рассказал подробности разговора с Натальей Кочановой

Конечно, мы очень рады такому пристальному вниманию к нам со стороны белорусской власти. Мы поговорили с Натальей Ивановной, рассказали о проблемах, которые сейчас есть в лагере. Она пообещала, что в ближайшее время их решат. Ситуация здесь сейчас непростая, мы очень сложно переносим морозы, но нас заверили, что все условия для комфортного нахождения в лагере будут созданы. Мы очень рады, что Беларусь нас приютила и уделяет нам такое внимание, но мы все равно надеемся, что попадем в Европу.

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