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«Мы очень сложно переносим морозы». Беженец рассказал подробности разговора с Натальей Кочановой

09 декабря 2021 18:15
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Новости Беларуси. Сенаторы прямо из Гродно направились к белорусско-польской границе. К слову, в лагере беженцев 9 декабря настоящее событие: первый курдский ребенок родился на нашей земле. Гродненские врачи приняли роды у беженки из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обо всем подробнее расскажет Константин Герцев.

«Мы очень сложно переносим морозы». Беженец рассказал подробности разговора с Натальей Кочановой-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Международная организация по миграции доставила порядка 19 тонн продовольствия и вещей личной гигиены.  

«Мы очень сложно переносим морозы». Беженец рассказал подробности разговора с Натальей Кочановой-4

Конечно, мы очень рады такому пристальному вниманию к нам со стороны белорусской власти. Мы поговорили с Натальей Ивановной, рассказали о проблемах, которые сейчас есть в лагере. Она пообещала, что в ближайшее время их решат. Ситуация здесь сейчас непростая, мы очень сложно переносим морозы, но нас заверили, что все условия для комфортного нахождения в лагере будут созданы. Мы очень рады, что Беларусь нас приютила и уделяет нам такое внимание, но мы все равно надеемся, что попадем в Европу.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Наталья Кочанова # Виктор Лискович # Александр Лукашенко # Игорь Гедич # Константин Герцев # Фотофакт

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