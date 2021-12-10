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Все места в самолёте будут заняты. Очередная группа беженцев готовится к отлёту из минского аэропорта

10 декабря 2021 10:37
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Новости Беларуси. Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак состоится 10 декабря. Сейчас идет регистрация и посадка пассажиров в самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Все места в самолёте будут заняты. Очередная группа беженцев готовится к отлёту из минского аэропорта-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Беженцы покидали кризисный центр в подавленном настроении. Многие из них, чтобы оказаться в демократической Европе, на родине продали все свое имущество. Людям просто некуда возвращаться. Часть беженцев говорит о том, что дома могут подвергнуться преследованиям. Самолет Boeing 747 вмещает в себя более 400 пассажиров, и, по предварительным данным, все места будут заняты.  

Вывозные рейсы продолжатся до тех пор, пока домой не вернутся все желающие. Полеты выполняет иракская авиакомпания. К слову, еще один рейс в Эрбиль запланирован на завтра, 11 декабря, после 18 часов. Свою часть договоренностей, в отличие от Евросоюза, Беларусь выполняет.  

Все места в самолёте будут заняты. Очередная группа беженцев готовится к отлёту из минского аэропорта-4

«Мы разочарованы. В Ираке нет денег, нет работы». Беженцы делятся чувствами перед отлетом на родину. Читайте здесь.  

# Беженцы # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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