Все места в самолёте будут заняты. Очередная группа беженцев готовится к отлёту из минского аэропорта

Новости Беларуси. Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак состоится 10 декабря. Сейчас идет регистрация и посадка пассажиров в самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Беженцы покидали кризисный центр в подавленном настроении. Многие из них, чтобы оказаться в демократической Европе, на родине продали все свое имущество. Людям просто некуда возвращаться. Часть беженцев говорит о том, что дома могут подвергнуться преследованиям. Самолет Boeing 747 вмещает в себя более 400 пассажиров, и, по предварительным данным, все места будут заняты.

Вывозные рейсы продолжатся до тех пор, пока домой не вернутся все желающие. Полеты выполняет иракская авиакомпания. К слову, еще один рейс в Эрбиль запланирован на завтра, 11 декабря, после 18 часов. Свою часть договоренностей, в отличие от Евросоюза, Беларусь выполняет.