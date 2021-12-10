«Ожидается приезд турецких журналистов». Что сейчас происходит в логистическом центре на границе?

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Все это время на границе работает наша съемочная группа.

Константин Герцев, корреспондент:

Если говорить о погоде здесь, у логистического центра «Брузги», то сегодня стало немного теплее. Сейчас температура около 0 °C. Ситуация здесь достаточно стабильная.

Сейчас в лагере продолжается тенденция возвращения беженцев на родину. Международная организация по миграции в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел формируют списки желающих вернуться на родину. Также нам сообщили, что сегодня, 10 декабря, ожидается приезд турецких журналистов, которые вчера в большом формате пообщались с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.