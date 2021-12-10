Прямой эфир

«Ожидается приезд турецких журналистов». Что сейчас происходит в логистическом центре на границе?

10 декабря 2021 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и три недели в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, особенно когда на улице непривычный для беженцев мороз. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Все это время на границе работает наша съемочная группа.  

Подробности расскажет Константин Герцев.  

«Ожидается приезд турецких журналистов». Что сейчас происходит в логистическом центре на границе?-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Если говорить о погоде здесь, у логистического центра «Брузги», то сегодня стало немного теплее. Сейчас температура около 0 °C. Ситуация здесь достаточно стабильная.   

Сейчас в лагере продолжается тенденция возвращения беженцев на родину. Международная организация по миграции в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел формируют списки желающих вернуться на родину. Также нам сообщили, что сегодня, 10 декабря, ожидается приезд турецких журналистов, которые вчера в большом формате пообщались с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.  

Дмитрий Шевцов о беженцах в ТЛЦ: пришла большая гуманитарная помощь от МОМ. Привезли то, что мы заказывали. Подробнее здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Константин Герцев # Дмитрий Шевцов # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Шевцов о беженцах в ТЛЦ: пришла большая гуманитарная помощь от МОМ. Привезли то, что мы заказывали
10 декабря 2021 08:47

Дмитрий Шевцов о беженцах в ТЛЦ: пришла большая гуманитарная помощь от МОМ. Привезли то, что мы заказывали

Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак запланирован на 10 декабря
10 декабря 2021 07:38

Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак запланирован на 10 декабря

«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь
10 декабря 2021 07:22

«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь