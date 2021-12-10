Избегайте животных принтов. В каком наряде встречать год водяного Тигра?

Металлический бык передает бразды правления водяному Тигру. Грациозные и обворожительные кошачьи установили свой фейсконтроль. Во-первых, естественность, никакого неонового салюта, исключительно природная гамма. Цвета водной глади, изумруды мятных джунглей, медово-песчаных ковров и, конечно, топовый оранжевый и черный. Такой колор по душе властелину 2022-го.

Елена Турбай, стилист:

Отдавайте предпочтение любым оттенкам синего цвета. Это может быть как яркий, насыщенный синий электро, так и нежно-голубой. Еще тигр очень любит серебро, золото, розовые оттенки. Избегайте красного цвета в Новый год и разнообразных животных принтов. Это может разозлить тигра, маловероятно, что он принесет вам удачу.

Во-вторых, роскошные натуральные ткани без пафоса и бутафории, но со вкусом и изыском. Струящийся шелк, бархат, атлас созданы, чтобы сиять. Звезды сошлись и на пайетках. Они лучшие друзья девушек в новогоднюю ночь. Елена Турбай:

Всегда будет очень ярко и запоминающееся, при этом не бойтесь добавлять к пайеткам активные аксессуары. Они тоже очень здорово смотрятся в комплектах. То есть это могут быть и какие-то активные серьги, и туфли с пряжками. Если мы говорим о топах в пайетках, то они абсолютно здорово работают с любой одеждой, если даже вы наденете этот топ с обычными базовыми джинсами и добавите яркие аксессуары – ваш образ на вечеринку уже готов. Можете топы сочетать с юбками или надевать поверх рубашки.

Утонченную классику полосатый хищник оценивает по достоинству, только не скучную. Грустить тигр не любит. Немного искрящегося снега на маленькое черное платье, горячие разрезы, вырезы, магнетизм. Но хорошего понемножку. Иначе закон притяжения не вступит в силу. Елена Турбай:

Выбирайте интересные неординарные модели. Допустим, это могут быть платья с открытым плечом. Или это может быть открытая спина. Асимметричный крой на юбке тоже будет смотреться очень интересно. Платье-футляр идеально подчеркнет вашу фигуру, разрез спереди поможет вытянуть силуэт. Если добавить высокий каблук, то будет смотреться очень женственно и элегантно.

Если из объятий светомузыки вы улетите на загородные склоны, то бархатный костюм в пижамном стиле вам в руки. Шпильки в сторону – можно зажигать до утра. Комбинезоны и брючные двойки – беспроигрышный вариант для корпоратива. Эффектные аксессуары – и вы звезда вечеринки.

Елена Турбай:

Если вы выбираете простое лаконичное платье, то добавляйте аксессуаров максимально, серьги-люстры, какой-то чокер или ожерелье, яркие крупные браслеты. Все вместе это сделает ваш образ достаточно праздничным и запоминающимся.