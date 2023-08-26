Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ

Новости Беларуси. Качество образовательного процесса, как и подготовка учебных заведений ко встрече учащихся под контролем на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В принятом Кодексе об образовании – серьезные нововведения. В фокусе внимания мониторинговых групп – новые подходы и инновации. А также организация питания, санитарные условия, система безопасности. Татьяна Сидоренко на примере одной из гимназий узнавала, что включено в учебный марафон.

Гимназия № 50 Минска. Именно по этому адресу сегодня отправилась в рейд председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Светлана Любецкая. Учебное заведение почти с 70-летней историей и традициями. Здесь каждая аудитория хранит в себе наказы учителей и начинает дышать при звуке звонка. Примечательно, что физико-математический профиль сквозь годы сохранил свое преимущество, более того, образовательный процесс не отстает от дня сегодняшнего. Роббо-класс – тому подтверждение.

Наше учреждение образования входило в инновационный проект Министерства образования по STEM-образованию. И по итогам этого проекта наше учреждение получило роббо-класс. Это комплекты роботов. К ним еще есть 3D-принтер, компьютеры. Дети могут, изучая программы определенные, создавать роботов, которые выполняют определенные задачи в соответствии с программой.

В прошлом учебном году 60 детей изъявили желание заниматься в роббо-классе. Образовалась даже очередь. Поэтому было принято решение увеличить инновационные занятия вдвое. Интерактивное и прикладное обучение – два вектора сегодня тесно переплелись. И даже музейный класс, который в этом году будет делиться важной информацией с учащимися, тому доказательство.

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:

Это интерактивная музейная экспозиция. Здесь вы видите QR-коды. Сейчас мы стоим возле экспозиции «Беларусь современная». Здесь промышленность, сельское хозяйство, образование и так далее представлены. Но получить дополнительную информацию они могут привычным способом для них, для молодежи, через QR-код выйдя на информацию, которая расширит их представление в той или другой области. Важная составляющая – безопасность школьников. Только за летний период количество камер видеонаблюдения увеличилось на 11 приборов. Двери оборудованы магнитными замками, что позволяет в случае пожарной тревоги открываться автоматически. Прогулять уроки также не получится. Каждый из 850 учащихся под контролем.

– А если ребенок не дошел до школы? Родители его отправили в школу, и по системе контроля его карточка не определена. Что вы будете делать?

– Отражается в программе, пришел ребенок или нет. Секретарь учебной части контролирует этот процесс и докладывает классным руководителям. Тогда классные руководители сразу же интересуются у родителей, где ребенок. В столовой? Немудрено. Уютно. Вкусно. И весело. Меню сформировано. Нареканий никогда не было. Но и здесь подходят с гастрономической инициативой.