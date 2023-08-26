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Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ

26 августа 2023 16:36
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Новости Беларуси. Качество образовательного процесса, как и подготовка учебных заведений ко встрече учащихся под контролем на самом высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В принятом Кодексе об образовании – серьезные нововведения. В фокусе внимания мониторинговых групп – новые подходы и инновации. А также организация питания, санитарные условия, система безопасности.

Татьяна Сидоренко на примере одной из гимназий узнавала, что включено в учебный марафон.

Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ-1

Гимназия № 50 Минска. Именно по этому адресу сегодня отправилась в рейд председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Светлана Любецкая. Учебное заведение почти с 70-летней историей и традициями. Здесь каждая аудитория хранит в себе наказы учителей и начинает дышать при звуке звонка. Примечательно, что физико-математический профиль сквозь годы сохранил свое преимущество, более того, образовательный процесс не отстает от дня сегодняшнего. Роббо-класс – тому подтверждение.

Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ-4

Наше учреждение образования входило в инновационный проект Министерства образования по STEM-образованию. И по итогам этого проекта наше учреждение получило роббо-класс. Это комплекты роботов. К ним еще есть 3D-принтер, компьютеры. Дети могут, изучая программы определенные, создавать роботов, которые выполняют определенные задачи в соответствии с программой.

Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ-7

В прошлом учебном году 60 детей изъявили желание заниматься в роббо-классе. Образовалась даже очередь. Поэтому было принято решение увеличить инновационные занятия вдвое. Интерактивное и прикладное обучение – два вектора сегодня тесно переплелись. И даже музейный класс, который в этом году будет делиться важной информацией с учащимися, тому доказательство.

Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ-10

Лола Пахомова, директор гимназии № 50 Минска:
Это интерактивная музейная экспозиция. Здесь вы видите QR-коды. Сейчас мы стоим возле экспозиции «Беларусь современная». Здесь промышленность, сельское хозяйство, образование и так далее представлены. Но получить дополнительную информацию они могут привычным способом для них, для молодежи, через QR-код выйдя на информацию, которая расширит их представление в той или другой области.

Важная составляющая – безопасность школьников. Только за летний период количество камер видеонаблюдения увеличилось на 11 приборов. Двери оборудованы магнитными замками, что позволяет в случае пожарной тревоги открываться автоматически. Прогулять уроки также не получится. Каждый из 850 учащихся под контролем.

Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ-13

А если ребенок не дошел до школы? Родители его отправили в школу, и по системе контроля его карточка не определена. Что вы будете делать?
Отражается в программе, пришел ребенок или нет. Секретарь учебной части контролирует этот процесс и докладывает классным руководителям. Тогда классные руководители сразу же интересуются у родителей, где ребенок.

В столовой? Немудрено. Уютно. Вкусно. И весело. Меню сформировано. Нареканий никогда не было. Но и здесь подходят с гастрономической инициативой.

Питание, безопасность и санитарные условия: в Беларуси проверяют готовность школ-16

Это ваша новая рабочая форма?
Да.
Вам вообще удобно в ней?
Да, очень.
Нахождение в пищеблоке, температура, работа. Не жарко будет?
Нет, форма удобная. Материал тонкий, все дышит, так что работать будет удобно.
И по настроению вам, наверное, в этой форме лучше.
Да.

Гимназия, которая, к слову, единственная имеет флаг ордена Трудового Красного Знамени в нашей стране – яркий пример того, как в любых условиях можно успешно развернуть инновационные подходы. Главное – люди, которые работают для детей. Детей, в которых верят и которых с нетерпением ждут 1 сентября.

# Школы в Беларуси # общество # Лола Пахомова # Светлана Любецкая # Татьяна Сидоренко # Фотофакт

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