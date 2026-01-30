Лукашенко: лауреаты и стипендиаты спецфондов Президента вносят значимый вклад в развитие страны

Забота на государственном уровне. Ровно 30 лет назад в нашей стране появились специальные фонды Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и по поддержке талантливой молодежи. Лауреатов и стипендиатов фондов со знаковой датой поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Результатом многолетней деятельности фондов стило множество достижений, значимых проектов и инициатив. Лауреаты и стипендиаты гордо заявляют о себе, упорно и настойчиво постигают вершины мастерства, неустанно стремятся к новым открытиям. Ум, талант и целеустремленность позволяют лауреатам и стипендиатам специальных фондов вносить значимый вклад в научное и культурное развитие страны, стать настоящими профессионалами своего дела, преданными родной Беларуси», – отметил Президент.

Особые слова благодарности Президент высказал педагогам и наставникам, которые неустанным трудом, глубинной мудростью и огромным терпением помогают зажечь молодые сердце.