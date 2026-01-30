Прямой эфир

Лукашенко: лауреаты и стипендиаты спецфондов Президента вносят значимый вклад в развитие страны

30 января 2026 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Забота на государственном уровне. Ровно 30 лет назад в нашей стране появились специальные фонды Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и по поддержке талантливой молодежи. Лауреатов и стипендиатов фондов со знаковой датой поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: лауреаты и стипендиаты спецфондов Президента вносят значимый вклад в развитие страны-2

«Результатом многолетней деятельности фондов стило множество достижений, значимых проектов и инициатив. Лауреаты и стипендиаты гордо заявляют о себе, упорно и настойчиво постигают вершины мастерства, неустанно стремятся к новым открытиям. Ум, талант и целеустремленность позволяют лауреатам и стипендиатам специальных фондов вносить значимый вклад в научное и культурное развитие страны, стать настоящими профессионалами своего дела, преданными родной Беларуси», – отметил Президент.

Особые слова благодарности Президент высказал педагогам и наставникам, которые неустанным трудом, глубинной мудростью и огромным терпением помогают зажечь молодые сердце.

# Александр Лукашенко # Спецфонд Президента

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошёл финальный отбор заявок на конкурс молодёжных инициатив
30 января 2026 06:46

В Минске прошёл финальный отбор заявок на конкурс молодёжных инициатив

«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» ГАИ проведёт единый день безопасности дорожного движения
30 января 2026 06:39

«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» ГАИ проведёт единый день безопасности дорожного движения

Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ
30 января 2026 06:11

Сборник молодых авторов «Поэзия Подвига» представили в Музее истории ВОВ