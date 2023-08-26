Холоднее на 4 градуса. Какая погода будет в Беларуси в начале сентября?

Знойный закат лета постепенно скрывается за горизонтом, однако встречать предстоящую осень мы будем солнечно и тепло, рассказали в программе « Плюс-минус ».

По предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха по стране опустится в среднем на 2-4 градуса, однако умеренно теплая погода сохранится. В начале и к концу недели по стране пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, погодное настроение при этом сохранится преимущественно солнечное с переменной облачностью. Самый высокий показатель осадков ожидается в четверг, 31 августа. Ветер от умеренного до порывистого 7-9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы: 737-741 миллиметр ртутного столба.

В Москве до +19°C, в Риме +33°C. О погоде в Европе на неделю с 28 августа по 3 сентября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.