Какие приметы связаны с Успением Пресвятой Богородицы и Ореховым спасом? Вот что запрещено делать в эти дни

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы, рассказали в программе « Плюс-минус ». В день Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы – ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент, поэтому работы в огороде с тяжелым инвентарем в этот день стоит отложить.

29 августа – Спас Нерукотворный. Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа – в три Спаса. Если же на Спас улетят журавли, то уже на Покров будет мороз.

1 сентября – Фекла Свекольница. «На Феклу именинница свекла», – говорили в народе и начинали уборку этого овоща. На Феклу подмечали, какой дует ветер: если с юга, то это сулило большой урожай овса.