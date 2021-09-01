Писатель Александр Проханов: современные европейские лидеры – это факиры на час. Они исчезают, как пузыри после дождя

Александр Проханов, писатель:

Александр Григорьевич Лукашенко абсолютно нетипичный лидер – нетипичный на фоне современной Европы, но типичный как сильный, яркий славянский лидер. Современные европейские лидеры – это факиры на час. Они появляются, исчезают, как пузыри после дождя, о них забываешь. Непонятно, какой вклад они вносят в судьбу своих стран, общеевропейскую судьбу, кто они такие, где у них пороки, а где у них достоинства. Одним словом, их сметает каждый новый сезон. Лукашенко – это лидер надолго, это лидер, у которого есть возможность реализовать свои представления, концепции, в отличие от этих европейцев.

Николай Бурляев: «К Александру Григорьевичу нормальные люди в России относятся очень хорошо»

У них нет плана, у них нет стратегии, у них есть нечто сиюминутное, рефлекторное. У Лукашенко есть образ, в который он хочет вписать и свою страну, и себя самого, и те модели, которые в нем рождались еще очень давно, очень рано. И эти модели развивались, обрастали новыми формами, и он их реализует. То есть Лукашенко яркий, настоящий европейский славянский лидер, которому многие в подметки не годятся по лидерским качествам. Причем эти лидерские качества, мы их наблюдали и в том, как он самый мучительный, драматичный период после Шушкевича подхватил эту страну, наполненную смутой, негодованием, ностальгией по павшему Советскому Союзу, как он подхватил, не дал ей упасть, как подхватывают строение, которое рушится после грозы. Он это строение подхватил, выстроил, сделал ему новый фундамент, сделал ему новые окна, промыл ему эти стекла, сделал ему новую кровлю. Этот дом был белорусский, он был новый прекрасный – это все заслуга Александра Григорьевича Лукашенко. Он человек дома, он человек созидания, он человек труда.