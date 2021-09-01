Николай Бурляев: «К Александру Григорьевичу нормальные люди в России относятся очень хорошо»

Николай Бурляев, народный артист России:

Еще в 1999 году, когда 19 так называемых цивилизованных стран НАТО бомбили Югославию, мы оказались почти параллельно Югославии с Александром Григорьевичем. И я видео ту благодарность сербского народа к этому политику, который единственный практически не предал, тогда как Россия предала в лице нашего бывшего министра иностранных дел Козырева, который теперь пригрелся в Америке. Он просто продал сербов в ООН, вверг нас всех в санкции, эмбарго против единокровного, единоверного нашего сербского народа. А Александр Григорьевич как очень умный политик-славянин, патриот, он понимал, что такое сербский народ и что они делают, он понимал, что Сербия православная – это западная горница православия, что они оберегают нас, что у них репетируется то, что потом попробуют применить и у нас – и в России, и в Украине, да и в Беларуси. Сценарий один.

К Александру Григорьевичу нормальные люди в России относятся очень хорошо. Как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека. И вот это чувство правды в сердце русских людей понимает и принимает ту правду, с которой стоит Александр Григорьевич – стойко, как оловянный солдатик под штурмом многих наших коллег и даже российских. Это все на моих глазах было. Я видел, как он протягивает руку – от него отворачиваются. Это такое нужно иметь терпение политику… И он, это понимая, сохранял все эти годы своего правления наше братство. И поэтому благодарность и тогда была очень большая к нему. И, я думаю, что сейчас. Хотя наша пятая колонна, как и ваша, естественно, будет говорить, что он такой-сякой. А вот то, что он как удерживающий сделал за все эти годы, это будет отдельная история. А я лично буду всегда благодарен.