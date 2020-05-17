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9932 человек выздоровели от коронавируса в Беларуси. Что известно на 17 мая

17 мая 2020 12:42
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Новости Беларуси. Хроника коронавируса в Беларуси на 17 мая. Количество победивших болезнь приблизилось к 10 тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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9932 человек выздоровели от коронавируса в Беларуси. Что известно на 17 мая-1

По информации Минздрава, к этому дню выздоровели и выписаны 9932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 29 650 человек с положительным результатом. Всего проведено 350 515 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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