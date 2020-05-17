Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 мая из-за сильного ветра

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 18 мая.

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет преобладать облачная погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 6-11 м/с, порывы могут достигать 16-21 м/с.

Ночью столбик термометра будет колебаться от +4... +6°C по северу Беларуси до +6… +8°C по югу. Днём в Витебской и Минской областях воздух нагреется до +10… +12°C, в Брестской области – до +15°C. На остальной территории республики ожидается +12..+14°C.

Ранее мы рассказывали о погоде на ближайшую неделю.