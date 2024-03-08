Петрусевич о культе Президента в МГУ им. Кулешова: все этим очень гордятся, что он учился в Могилёве

Виталина Петрусевич, редактор телерадиокомпании «Могилев»: Бывает, конечно, разное. Но я еще ни разу не слышала, чтобы мне в лицо говорили что-то плохое про Президента.

Григорий Азаренок:

Я, например, был в МГУ имени Кулешова – там своеобразный культ, что Президент там учился. Причем от студентов, студенты этим гордятся. Это особая атмосфера.

Виталина Петрусевич:

Там есть замечательный музей. И отдельные стеллажи посвящены годам учебы Александра Григорьевича. Это самые мои любимые. Заголовок статьи, с которой мы начинали – «Люблю всем сердцем Лукашенко» – я это повторяю еще раз, можете еще 10 статей написать, постов. Да, я действительно люблю всем сердцем нашего Президента. И это не отнять, из меня не достать никак, никакими клещами – как хотите.

Действительно культ, и все этим очень гордятся, что он учился в Могилеве, в Горках. Лариса Пакуш, она тоже сейчас преподает, профессор кафедры, в горецкой академии. Недавно, на встрече с БСЖ, Президент вручил ей медаль за трудовые заслуги. И мы видим то, как он помнит, откуда он пошел, откуда начал свою жизнь. И нам это тоже доставляет много удовольствия. И мы понимаем, что это тот пример, которому нужно следовать. Всегда помни, откуда ты. Кто был рядом с тобой, когда ты начинал. Кто тебе давал советы, кто тебя научил. Это очень важно, чтобы потом у тебя все сложилось хорошо. И не забывать, никогда не забывать, откуда ты пошел. Если ты забудешь, поймаешь какую-то звезду, это всегда плохо заканчивается.

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