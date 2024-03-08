Авдонин: на юге идёт война, у границ собираются группировки натовских войск, но у нас сегодня 8 Марта





Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

На юге там идет война. На западных границах и на севере там собирается группировка натовских войск. Но у нас сегодня 8 Марта. Мирное 8 Марта, правильно? Спокойное 8 Марта. Все мужчины покупают, цветы покупают, подарки – ажиотаж. Какие-то пироги покупают, суши покупают. И бегом к женщинам поздравлять. Будь война, будь лишение какое. Было бы такое? Нет, конечно! Поэтому давайте скажем слова благодарности нашему Президенту. Потому что в действительности – тот мир и порядок крайне важны для Беларуси. Потому что Беларусь реально находится на стыке с этим Западом.



Григорий Азаренок, СТВ:

И Запад очень хочет втянуть кромешную смерть в нашу страну. А мы создаем и созидаем жизнь.