«Дед ныл, отец ныл, и я буду ныть». Лазуткин рассказал, откуда берётся недовольная прослойка населения

Время авторского проекта Григория Азаренка. Громким скандалом обернулось задержание сотрудников компании «Белагро». Оказалось, что за последние два года там развернули целый опорный пункт сторонников государственного переворота. После августа 2020-го не только не успокоились, но и продолжали разжигать ненависть. Также в обществе сейчас широко обсуждается тема частных школ, которые воспитывали детей в антигосударственном духе. Оказалось у многих налажена тесная связь со структурами враждебных государств. Детали, о которых вы даже не догадывались, в «Тайных пружинах политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Заносите по 500 долларов в месяц». Как на самом деле работают частные школы и где живут их ученики?

Григорий Азаренок, СТВ:

В связи с частичной мобилизацией, которая там объявлена, у нас, понятно, попробовали пошатать. Но змагарским бредням про мобилизацию в Беларуси уже никто не верит. Тем не менее в России определенные ситуации возникли. Творческая интеллигенция пробовали пошатать, выходка жены Галкина, в принципе, эти очереди на границах. Картинка такая. Когда-то там министр образования в России сказал: мы должны воспитать грамотного потребителя. Вот вы и воспитали. В связи с этим у нас в Беларуси остро встает вопрос таких же организаций, которые воспитывают грамотного потребителя, элитарного ребенка, которому все эти быдло-ябатьки, государственная школа – все это не нравится. Частные школы, вот сейчас активно Министерство образования занимается этим вопросом, СМИ следят. Какая ситуация на данный момент?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы сказал, что, если ребенок уже пошел в эту частную школу, его не надо воспитывать. Он уже воспитан правильным, хорошим потребителем. Более того, когда мы начали проверять списки, а где же эти дети проживают? Вы думаете, что это Каменная горка, Минский район, коттеджные поселки? Нет, это зачастую Гоа, Мали, еще какие-то страны. То есть этих детей даже нет физически в Беларуси. Бывает, смежно на две страны. Им надо просто иметь какую-то юридическую точку, где их ребенок якобы учится и получает здесь аттестат, что он закончил 9 или 11 классов. Не факт, что он будет здесь дальше учиться, но, чтобы дальше куда-то поступить за рубежом, ему нужна эта бумажка. За это им платят деньги. Это не какая-то, как наши граждане думают, закрытая элитная частная школа, где платят деньги, чтобы вырастить какого-то гения. Покажите нам этих гениев. Кого вы там вырастили? Во-первых, это очень узкий контингент, во-вторых, скажем так, это очень специфическое предложение на рынке. Вам надо решить вопросы с вашим этим ребенком? Ну прекрасно. Он у вас, может, какой-то не такой немножко: любит походить с пистолетом и пострелять по другим детям? Ну и прекрасно! Заносите по 500 долларов в месяц, мы обеспечим вам прекрасные условия, и ребенок еще будет там пятерки получать. «Начиная от пистолета у ребенка и заканчивая тем, что у вас будет преподаватель бэчебэшник». Какие схемы строят в частных школах?

Григорий Азаренок:

А репетиторы разные, которые входят в координационные советы, будут рассказывать экстремистским каналам, как там прекрасно обучают светлых гениев в отличие от быдла, которое поет гимны в государственных школах. Андрей Лазуткин:

Вы знаете, что начали проверять школы с этим пистолетом, нашли там прекрасного сотрудника, который на акции ходил, и все. Но если бы этот человек был в госструктуре где-то на виду, то за эти два года стало бы известно, какие у него взгляды, чем он занимался, к чему он людей подговаривал. А если такого человека покрывали два года, никто ни из родителей, ни из детей, ни из других структур не подал сигнала нам, то получается, это такая черная дыра, где может быть что угодно. Начиная от пистолета у ребенка и заканчивая тем, что у вас будет преподаватель бэчебэшник. Опять же, надо понимать, как он там оказался, этот человек. Мы берем в общем ситуацию, не конкретного человека. Вот, скажем так, они пытались построить какую-то новую Беларусь. Что это такое? Надо создать систему, которая не зависит от остального государства. Если вы учитель, у вас есть наниматель, есть рабочее место, план работы. Это все их не устраивает. Вы должны быть человеком, который от системы никак не зависит. Вот, пожалуйста, идите в частную медицину, в частную школу, отдавайте ребенка репетитору, лишь бы не пересекаться с государством. И получилось так, что они пытались создать некий кадровый противовес, чтобы, если вас уволят вдруг с вашей работы, мы вас обязательно возьмем. Помните, когда были стачкомы и пытались все это забрасывать людям, что пойдете работать в частную школу, в частный медцентр, в IT. Все работают, видимо, уже. Нужно понимать, что зачастую это вопрос еще и такого кадрового прикрытия. Ведь что начали делать после 2020 года? Людям, которые выехали в Варшаву, в Вильнюс, надо где-то работать, не зная языка литовского или польского. Потому что, зная пару слов по-польски, вы не можете писать по-польски, не можете документы элементарно заполнить. Григорий Азаренок:

«Прошу пани» они знают только по-польски.

Андрей Лазуткин:

Тем более как это работает в Польше. Вы этого всего не можете, вы только можете работать на белорусский рынок. А как это делать дистанционно? Вы открываете Skype, не нашу передачу, а что-то нехорошее. И вот там начинаете по «скайпу» детей учить. Мол, давайте я буду репетитором онлайн. А если мы соберем с вами такую команду репетиторов по «скайпу», то это уже будет целая частная школа. Правда, у нас нет регистрации, никаких бумаг мы не выдаем, только несите нам деньги. И пока это все не устаканивалось, это была схема для заработка на своей же аудитории. Не на обычных родителях, а на тех, которые «мы вот боремся с режимом, давайте мы ребенка отдадим в такую онлайн-школу, где хорошие преподаватели из Польши нам что-то будут рассказывать по «скайпу». Опять же, это необязательно все прямо экстремисты, но это серая зона. Оно без контроля, мы не понимаем, что там. А главное – люди еще за это платят деньги. «У них там, оказывается, целые БЧБ-притоны со всей атрибутикой, символикой»

Григорий Азаренок:

И в последнее время, месяц-полтора, очень много всего такого вскрылось. Казалось бы, как они пишут, два года репрессий! Все сидят, боятся, люди не могут на улицу выйти и так далее. А тут вскрывается, что у нас разные частные агентства, которые в 2020 году шатали, скакали, проводят сейчас свои конкурсы, кастинги и прочее. И все их устраивает. Или частные фирмы, которые устраивали бэчебэшников, ушедших с государственной службы и публично поливающих грязью свою страну. И у них там, оказывается, целые БЧБ-притоны со всей атрибутикой, символикой и так далее. И сейчас это все начинает вскрываться, пишут об этом СМИ, заходит туда ГУБОП. Я к тому, что наглость у этих бар поразительная. «Если вы хотите иметь стабильную зарплату, вы идете в государственную школу работать учителем»

Андрей Лазуткин:

Есть плюсы всегда, и есть минусы. В чем тут плюсы? Когда они находятся на таком нелегальном положении, они вынуждены группироваться. И когда вы приходите в контору, вы там находите не просто одного плохого человека, а целую команду, которая вокруг него сгруппирована. Это прекрасно. Это облегчает огромное количество оперативной работы. Поэтому не надо грустить, Григорий. А во-вторых, рынок труда в последнее время ужался. Спасибо украинским друзьям, спасибо санкциям европейским и всему остальному. Они сами долго пилили сук, на котором могли сидеть, работать где-то. Частный сектор сегодня имеет большие проблемы. И если вы хотите иметь стабильную зарплату, вы идете в государственную школу работать учителем уже, а не в какую-то частную. Остается, в принципе, только государственное предложение на рынке труда. И вот там уже будет больший контроль за этими людьми. То есть либо вы хотите работать и жить по каким-то общим правилам, как живет вся страна остальная, либо вы уезжаете за рубеж, работаете на какие-то иностранные компании. И они стараются, конечно, еще и уезжать. Как, например, из России сегодня едут на детских велосипедах, еще куда-то. И подается как некий новый этап отъезда. Так с февраля это все происходит. «Это же не просто так берется. Это, знаете, поколения». Как появились недовольные белорусы?