В Минской области провели ямочный ремонт на площади 16 тыс. квадратных метров

С наступлением благоприятной погоды предприятия ЖКХ Минской области активно ведут ремонт дорог, расположенных в населенных пунктах. До 9 мая все транспортные артерии в центральном регионе должны быть в порядке, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Березинском районе уже отсыпано более 14 тысяч квадратных метров гравийного покрытия. В порядок привели основные дороги в деревнях Гореничи, Августово, производится ремонт и в Божино. А в агрогородке Поплавы ведется подготовка к залитию асфальта.

Отсыпаны будут и обочины. Аналогичные работы произведут и на автомобильной дороге Новосады-Черневка-Дмитровичи. Здесь планируют уложить более 80 метров асфальта. На благоустройстве дорожных сетей задействованы не только организации ЖКХ, но и предприятия различного профиля, имеющие технические ресурсы, такие как строительные и сельскохозяйственные.