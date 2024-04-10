В Минской области провели ямочный ремонт на площади 16 тыс. квадратных метров
С наступлением благоприятной погоды предприятия ЖКХ Минской области активно ведут ремонт дорог, расположенных в населенных пунктах. До 9 мая все транспортные артерии в центральном регионе должны быть в порядке, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Березинском районе уже отсыпано более 14 тысяч квадратных метров гравийного покрытия. В порядок привели основные дороги в деревнях Гореничи, Августово, производится ремонт и в Божино. А в агрогородке Поплавы ведется подготовка к залитию асфальта.
Отсыпаны будут и обочины. Аналогичные работы произведут и на автомобильной дороге Новосады-Черневка-Дмитровичи. Здесь планируют уложить более 80 метров асфальта. На благоустройстве дорожных сетей задействованы не только организации ЖКХ, но и предприятия различного профиля, имеющие технические ресурсы, такие как строительные и сельскохозяйственные.
Алексей Книга, начальник филиала КУП«Минскоблдорстрой» «ДРСУ № 192»:
Силами нашей организации ведутся работы по устройству гравийных и асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети, также текущие ремонты свои местной сети автомобильных дорог. Ямочный ремонт выполняется ежедневно, благо погода нам сейчас сопутствует. Порядка 80 квадратов в день, закрываем ямочность.
С начала года предприятия ЖКХ Минской области провели ямочный ремонт уже на площади 16 тысяч квадратных метров. Из них по 8 тысячам – в марте.