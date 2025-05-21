Почти 3 тыс. обращений поступило в Мингорисполком за 4 месяца 2025 года

Основные вопросы, волнующие минчан, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. За 4 месяца этого года в Мингорисполком поступило почти 3 тысячи обращений граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Количество сохранилось на уровне прошлого года. Ключевыми темами для горожан остаются коммунальные услуги, жилье и качество товаров. Положительная динамика в сфере ЖКХ: число вопросов по текущему и капитальному ремонту не увеличилось, хотя в предыдущие периоды отмечался рост. Коммунальные службы активно работают над устранением недостатков, а диалог с жителями помогает оперативно решать возникающие вопросы.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Количество вошедших обращений – 2922. По жилищно-коммунальному хозяйству – 892 обращения. Вопросы торговли – 303 обращения. Затем идут вопросы жилищной политики – 298 обращений. Ну и дальше снижается. Все основные вопросы, которые важны для населения: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, которыми пользуемся, жилье, в котором живем, продукты, они, как правило, складывают основной блок вопросов.

Особое внимание в этом году уделяется благоустройству городской среды. Многие обращения касаются организации пешеходных связей в стихийно образовавшихся местах. Эти участки приводят в порядок, также ведется разъяснительная работа с жителями, реализуют совместные проекты.