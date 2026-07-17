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Новости по тегу #Иностранцы

Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет
17 июля 2026 11:28

Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет

Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице
03 декабря 2025 18:45

Более миллиона иностранцев посетили Минск с начала года – как развивается туризм в столице

Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам
29 октября 2025 17:46

Иностранцы рассказали, что привозят из Беларуси в подарок своим родственникам

Более 15 лет живёт в Беларуси. История китайца, который открыл в Минске ресторан
21 октября 2025 11:56

Более 15 лет живёт в Беларуси. История китайца, который открыл в Минске ресторан

На 323 гражданина больше! Почему иностранцы выбирают белорусское гражданство
05 сентября 2025 16:59

На 323 гражданина больше! Почему иностранцы выбирают белорусское гражданство

Петровский о языковом барьере с мигрантами: вопрос не в языке, а в выполнении законодательства
21 мая 2025 19:20

Петровский о языковом барьере с мигрантами: вопрос не в языке, а в выполнении законодательства

Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм
21 мая 2025 19:05

Петровский: порождают проблемы с миграцией не граждане Таджикистана или Пакистана, а капитализм

Иностранцы будут работать по новым правилам – Лукашенко подписал указ
21 мая 2025 10:30

Иностранцы будут работать по новым правилам – Лукашенко подписал указ

Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?
13 июня 2017 10:19

Почему уроженец Нью-Йорка Джон Росмэн навсегда покинул Америку и уже 7 лет живет в Минске?

Британец Даррен Бус о Беларуси: Хотелось бы, чтобы страна стала более приспособленной для жизни людей с ограниченными возможностями!
17 августа 2016 09:36

Британец Даррен Бус о Беларуси: Хотелось бы, чтобы страна стала более приспособленной для жизни людей с ограниченными возможностями!

04 июня 2012 15:10

Мексиканец выучил русскую песенку!