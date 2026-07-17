Новости по тегу #Иностранцы

В Новополоцке 10 граждан Узбекистана получили работу на региональном комплексе по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это современное предприятие, обеспечивающее полный цикл: от сбора и сортировки до безопасного захоронения.
Гости из других стран открывают для себя шопинг, бизнес, природу и медуслуги. Набирает популярность и промышленный туризм.
«Хотелось бы отметить, что в составе белорусской продукции редко можно встретить какие-то искусственные красители или консерванты».
Чэнь Юй – яркий пример того, как можно добиться успеха в новой стране, сохранив связь с родиной.
Новыми гражданами Беларуси, по указу Президента, стали лица, прибывшие из 17 государств. Они постоянно проживают здесь более пяти лет, работают в различных отраслях экономики, владеют государственным языком, соблюдают законы.
«И вся вот эта дурь, что якобы кто-то приедет, ничего-то не понимает, наносит кому-то психотравму из-за этого – это полный бред».
«А в нашей стране белорусский социализм, поэтому те, кто выступает против, пусть они мне обоснуют, почему с этим будет проблема».
Документ своевременный, только за первые четыре месяца этого года в Беларусь приехали работать больше 12 тысяч человек. Положения указа возлагают дополнительные обязанности на работодателей.
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