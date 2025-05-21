Концерн «Калашников» показал модернизированную версию автомата АК-12 для стрельбы в окопе
На этот раз выставочное пространство «Милекса» вместе с белорусскими разработчиками разделили компании из России, Китая, Пакистана и Индии. Одна площадка вместила в себя более 750 экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске.
Еще один из экспонатов – многоцелевой гранатометный комплекс «Сапфир». Он может уничтожать не только технику, но и живую силу, а также разрушать преграды. Небывалый интерес гранатомет вызвал еще на прошлой выставке. В скором времени появится модернизированный образец.
Андрей Диканев, начальник сектора ГВТУП «Белспецвнештехника»:
Отработали все варианты применения наземных объектов различного назначения. Сейчас мы модернизируем и дорабатываем боевую часть, чтобы наше изделие могло осуществлять поражение беспилотных летательных аппаратов. То есть увеличиваем количество осколков, осколочный блок увеличиваем, чтобы поражать на дистанции до 600-800 метров одиночные либо группы беспилотников.
Ружья, снайперские винтовки, автоматы, пулеметы. Традиционно широкую линейку стрелкового оружия представляет легендарный концерн «Калашников». Одна из новинок – модернизированная версия автомата АК-12. Укороченный ствол и более легкий – такие корректировки подсказал опыт бойцов на СВО.
Подробнее в видео.
Читайте также:
От БПЛА до артиллерии: что покажут на выставке MILEX-2025? Поговорили с Анатолием Булавко
Последние образцы бронетехники, связи, средств РЭБ – в Минске проходит выставка MILEX-2025
Хренин о MILEX: мы демонстрируем людям, что военные и промышленники не просто так едят свой хлеб