Концерн «Калашников» показал модернизированную версию автомата АК-12 для стрельбы в окопе

На этот раз выставочное пространство «Милекса» вместе с белорусскими разработчиками разделили компании из России, Китая, Пакистана и Индии. Одна площадка вместила в себя более 750 экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый разведкомплекс «Джульетта» представили на выставке MILEX-2025 в Минске.

Еще один из экспонатов – многоцелевой гранатометный комплекс «Сапфир». Он может уничтожать не только технику, но и живую силу, а также разрушать преграды. Небывалый интерес гранатомет вызвал еще на прошлой выставке. В скором времени появится модернизированный образец.