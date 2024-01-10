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Пётр Петровский: в 2020-м они хотели через свои действия отменить Беларусь

10 января 2024 19:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим протесты в Польше. В гостях политолог Петр Петровский.

Пётр Петровский: в 2020-м они хотели через свои действия отменить Беларусь-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Культурную революцию предлагаете, батенька.

Петр Петровский, политолог:
Ну, это не революция. Я бы так сказал – культурная дезинфекция. Давай посмотрим, что у нас после 2020 года: мы начали рефлексировать над своим обществом, над своими традициями. Мы начали в них погружаться. Мы начали их видеть. Казалось бы, вот, свядаміты. Они кричат: вось наша культура, наша культура! Но они нам подсовывали вестернизированный мусор. Формально, может, там кто-то и в вышиванке бегал, но под этой вышивкой скрывалась либеральная душонка.

Григорий Азаренок:
Те, кто надевали вышиванки, никогда корову вживую не видели.

Петр Петровский:
Мало того, корова. Так они несли под этой вышивкой эту либеральную душонку, либеральные образцы так называемых норм и ценностей, культуру отмены. Они же фактически в 2020 году захотели отменить через свои действия Беларусь. И вот эти дегенеративные симулякры, они хотели под видом белорускамоўнай деятельности нам навязать то, что они хотели сказать, что это Беларусь. Мы же сейчас разобрали эти завалы, вывезли этот мусор. И в конце концов, мы избавились от Хэллоуина. Вообще, какое отношение это имеет к Беларуси?

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# общество # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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