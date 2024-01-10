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К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов

10 января 2024 18:38
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Окружить вниманием и заботой представителей старшего поколения и тех, за кем будущее нашей страны – миссия участников благотворительных марафонов «От всей души» и «Наши дети». Каждый день поздравительных адресов становится все больше.

Где встречали гостей 10 января, расскажет Арина Верховская.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-1

Изделия из кожи и куклы-хендмейд. Каждая работа уникальна, сделана с душой. Более сотни изделий уже созданы в этой творческой мастерской. Местом для души ее называют постояльцы дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок». На импровизированной выставке и картина Раисы Загоровской.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-4

Раиса Загоровская:
Мы здесь занимались, я шила. Вышила розу, она висит на стене. Месяц с лишком вышивала.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-7

Подарить тепло своей души постояльцам дома-интерната сегодня приехала Наталья Кочанова. Вниманием и заботой здесь окружены 64 человека. Спикер верхней палаты посетила трудовую мастерскую и пообщалась с ветеранами. А для реализации новых идей в дар дому-интернату председатель Совета Республики передала подарочный сертификат.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-10

Благотворительный марафон, который уже стал традиционным в Беларуси, поддержали и представители Министерства транспорта. Сотрудники ведомства посетили территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Минска. Для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, здесь множество активностей: курсы иностранных языков, вязание спицами, оздоровительная китайская гимнастика и занятия танцами.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-13

Наталья Жарикова, директор территориального центра социального обслуживания Московского района Минска:
Все хотят внимания, хотят поговорить, быть услышанными, увиденными. Чтобы им уделили частичку себя. Это не только когда социальные работники их посещают, но и когда кто-то другой. Поэтому, конечно, это весомо. Это и поддержка для этих людей. Это значимая акция, каждый человек не забыт.

В эти праздничные дни, которые наполнены чудесами, каждый хочет получить частичку тепла. Никого не оставить без внимания, даже если так сложились жизненные обстоятельства. К благотворительным марафонам «Наши дети» и «От всей души» присоединяются тысячи неравнодушных белорусов по всей стране.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-16

Особенно в это волшебное время ждут подарков самые маленькие. С поздравлениями в минский Дом ребенка № 1 сегодня приехали представители Министерства здравоохранения и православной церкви. Здесь заботятся о полусотне мальчишек и девчонок. Для воспитанников и сотрудников Дома ребенка митрополит Вениамин совершил молебен и подарил учреждению панно – символично – с изображением ангела.

К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов-19

Ежедневно специалисты Дома ребенка делают все, чтобы маленькие пациенты получали любовь и заботу, в которой они так нуждаются. В учреждении создан центр паллиативной медицинской помощи детям с выездной службой. На данный момент на учете состоят 370 детей.

Дарить любовь, внимание и поддержку тем, кто в этом нуждается, это в характере белорусов. И каждый день своими поступками и действиями мы это подтверждаем.

Министерство информации присоединилось к марафону добра «От всей души».

# Благотворительная акция # общество # Арина Верховская # Наталья Жарикова

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