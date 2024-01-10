К марафонам добра «От всей души» и «Наши дети» присоединяются всё больше белорусов

Окружить вниманием и заботой представителей старшего поколения и тех, за кем будущее нашей страны – миссия участников благотворительных марафонов «От всей души» и «Наши дети». Каждый день поздравительных адресов становится все больше. Где встречали гостей 10 января, расскажет Арина Верховская.

Изделия из кожи и куклы-хендмейд. Каждая работа уникальна, сделана с душой. Более сотни изделий уже созданы в этой творческой мастерской. Местом для души ее называют постояльцы дома-интерната для ветеранов войны и труда «Свитанок». На импровизированной выставке и картина Раисы Загоровской.

Раиса Загоровская:

Мы здесь занимались, я шила. Вышила розу, она висит на стене. Месяц с лишком вышивала.

Подарить тепло своей души постояльцам дома-интерната сегодня приехала Наталья Кочанова. Вниманием и заботой здесь окружены 64 человека. Спикер верхней палаты посетила трудовую мастерскую и пообщалась с ветеранами. А для реализации новых идей в дар дому-интернату председатель Совета Республики передала подарочный сертификат.

Благотворительный марафон, который уже стал традиционным в Беларуси, поддержали и представители Министерства транспорта. Сотрудники ведомства посетили территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Минска. Для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, здесь множество активностей: курсы иностранных языков, вязание спицами, оздоровительная китайская гимнастика и занятия танцами.

Наталья Жарикова, директор территориального центра социального обслуживания Московского района Минска:

Все хотят внимания, хотят поговорить, быть услышанными, увиденными. Чтобы им уделили частичку себя. Это не только когда социальные работники их посещают, но и когда кто-то другой. Поэтому, конечно, это весомо. Это и поддержка для этих людей. Это значимая акция, каждый человек не забыт. В эти праздничные дни, которые наполнены чудесами, каждый хочет получить частичку тепла. Никого не оставить без внимания, даже если так сложились жизненные обстоятельства. К благотворительным марафонам «Наши дети» и «От всей души» присоединяются тысячи неравнодушных белорусов по всей стране.

Особенно в это волшебное время ждут подарков самые маленькие. С поздравлениями в минский Дом ребенка № 1 сегодня приехали представители Министерства здравоохранения и православной церкви. Здесь заботятся о полусотне мальчишек и девчонок. Для воспитанников и сотрудников Дома ребенка митрополит Вениамин совершил молебен и подарил учреждению панно – символично – с изображением ангела.