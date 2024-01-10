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Мало просто общаться с людьми. Каким должен быть депутат?

10 января 2024 17:56
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Мало просто общаться с людьми. Каким должен быть депутат?-1

Валерия Кухарчик, студент Белорусского государственного университета:
Никто не отрицает, мы сейчас живем в мире информационных технологий, депутату, на мой взгляд, мало общаться с людьми, мало приходить и встречаться с ними лично. На мой взгляд, будущим депутатам, нынешним кандидатам необходимо задуматься, что им придется немало времени уделять как своим социальным сетям, так и своей медийной личности. Да, ты можешь быть профессионалом, но если ты не будешь медийным профессионалом, то никто не будет знать. Еще и на это надо обратить внимание будущим депутатам.

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# Выборы в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок

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