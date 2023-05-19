Петришенко: «Зубрёнок» – наш бренд, ребята с удовольствием отдыхают в нашем лагере

Новости Беларуси. Около 6 тысяч оздоровительных лагерей встретят детей летом 2023-го. Сейчас идет приемка учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинговая группа будет постоянно следить за качеством организации отдыха. Об этом рассказали во время рабочей встречи по вопросу подготовки к детской летней оздоровительной кампании.

Работать будут лагеря как дневной, так и круглосуточной формы пребывания. Первая смена стартует уже в конце мая. Всего за три летних месяца их будет пять. Чтобы отдых был качественным и доступным, из бюджета выделено свыше 64 миллионов рублей. Поддержку в организации отдыха окажут детям-сиротам и инвалидам. В целом за время каникул отдохнут и наберутся сил порядка 380 тысяч ребят. Программа пребывания насыщена экскурсиями, массовыми мероприятиями. Традиционно ожидаются заезды в оздоровительные лагеря школьников из других стран. 18 мая стало известно, что в «Зубренок» на отдых приедут более 200 детей из Сирии – подробности .

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сирийские дети, из Российской Федерации к нам приезжают, из стран СНГ. Собственно, наш лагерь «Зубренок» традиционный – это наш бренд. Ребята с удовольствием отдыхают там. Некоторые наши ребята тоже на оздоровление и в Российскую Федерацию. Вот этот взаимный обмен, в том числе в рамках совместных программ, в рамках Союзного государства, дает хороший эффект для организации летней оздоровительной кампании.

Санаторно-курортный комплекс Беларуси летом ожидает полная загрузка. В белорусских здравницах уже забронировано около 90 % мест. Заметный рост по экспорту оказываемых услуг. Наши санатории в первом квартале посетили 38 тысяч гостей. Преимущество за нашими восточными соседями. На более длительный срок приезжают на отдых граждане Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.