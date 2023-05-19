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Средняя стоимость путёвки в лагерь – 692 рубля. Сколько из этой суммы оплачивают родители?

19 мая 2023 09:20
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Новости Беларуси. Санаторно-курортный комплекс Беларуси летом ожидает полная загрузка. Так, около 6 тысяч оздоровительных лагерей примут детей. Сейчас заканчивается приемка учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Средняя стоимость путёвки в лагерь – 692 рубля. Сколько из этой суммы оплачивают родители?-1

Работать будут лагеря как дневной, так и круглосуточной форм пребывания. Первая смена в некоторых из них стартует уже 27 мая, что позволит провести пять полноценных смен. В 2023 году сняты антиковидные ограничения. Программа пребывания насыщена экскурсионными мероприятиями. За время каникул отдохнут и наберутся сил почти 380 тысяч детей.  

Средняя стоимость путёвки в лагерь – 692 рубля. Сколько из этой суммы оплачивают родители?-4

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Мы прогнозируем, что средняя стоимость путевки в лагерь, например, с круглосуточным пребыванием не менее 18 дней составит 692 рубля, сумма дотации – 264 рубля. Это около 40 %. Разница между государственной дотацией, как правило, погашается за счет предприятий, профсоюзных организаций. Удельный вес оплаты родителей составляет на уровне 10 %. То есть доступность и с финансовой стороны сегодня вполне будет обеспечена для каждой белорусской семье.  

Средняя стоимость путёвки в лагерь – 692 рубля. Сколько из этой суммы оплачивают родители?-7

В белорусских здравницах уже забронировано около 90 % мест. Заметный рост по экспорту оказываемых услуг. Наши санатории в первом квартале посетили 38 тысяч гостей. Преимущество за нашими восточными соседями. На более длительный срок приезжают на отдых граждане Польши, Литва, Латвии и Эстонии.  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Геннадий Болбатовский # Фотофакт

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