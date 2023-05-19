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«Для нас очень важно возвращаться к духовному наследию». Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске

19 мая 2023 09:29
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Новости Беларуси. Христианство и нравственные вызовы современности. Кирилло-Мефодиевские чтения 18 мая открылись в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Международный форум собрал около 200 участников. Они говорят о сохранении традиционных семейных ценностей, укреплении связей между странами и народами, консолидации церкви и государства. Представители конфессий сходятся во мнении, что найти ответ на нравственные вызовы современности поможет именно возвращение к устоям, заложенным столетия назад.  

«Для нас очень важно возвращаться к духовному наследию». Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске-1

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Для нас очень важно возвращаться к духовному наследию святых братьев Кирилла и Мефодия, которые принесли просвещение на земли славян. И, можно сказать, от тьмы наши предки повернулись к свету, от язычества, от связанного с этим неправильным образом жизни, греха, безнравственности, взошли на высоту нравственной жизни, добродетели и даже святости.  

«Для нас очень важно возвращаться к духовному наследию». Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске-4

Сегодня второй день чтений. Тематические секции в Институте теологии, Национальной библиотеке, духовной академии, а также христианском образовательном центре. К диалогу о вечных ценностях приглашены семейные пары и молодежь.  

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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