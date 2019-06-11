Петришенко о вступительной кампании-2019: «Увеличили на 650 мест IT-сферу, сферу медицины, сферу физвоспитания и культуры»

Новости Беларуси. В вузах Беларуси 11 июня началось централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое испытание – по белорусскому языку. В нем принимают участие более 22 тысяч человек.

Последнее – по всемирной истории – запланировано на 1 июля. Также установлены и резервные дни. Воспользоваться такой возможностью смогут те абитуриенты, которые пропустили основные дни по уважительным причинам. Всего по стране созданы 40 пунктов для проведения ЦТ.

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ