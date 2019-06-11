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Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ

11 июня 2019 06:47
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Новости Беларуси. 11 июня в Беларуси начинается основной этап вступительной кампании – централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым абитуриенты пройдут испытание по белорусскому языку. Последнее – по всемирной истории – 1 июля. Также установлены и резервные дни для проведения централизованного тестирования. В них сдавать испытания могут те абитуриенты, которые пропустили основные дни по уважительным причинам.

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ-1

Сертификаты ЦТ будут выдавать с 10 июля. Их абитуриенты подадут в приемные комиссии. Действуют они на протяжении двух лет. Если абитуриент наберет на Централизованном тестировании ниже порогового значения, то поступать по данному сертификату не сможет.

Существенных изменений при организации и проведении ЦТ в 2019 году нет, а вот уровень знаний и подготовки абитуриентов будет объективно оценен по новой специальной методике.

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ-4

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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