Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ

Первым абитуриенты пройдут испытание по белорусскому языку. Последнее – по всемирной истории – 1 июля. Также установлены и резервные дни для проведения централизованного тестирования. В них сдавать испытания могут те абитуриенты, которые пропустили основные дни по уважительным причинам.

Сертификаты ЦТ будут выдавать с 10 июля. Их абитуриенты подадут в приемные комиссии. Действуют они на протяжении двух лет. Если абитуриент наберет на Централизованном тестировании ниже порогового значения, то поступать по данному сертификату не сможет.

Существенных изменений при организации и проведении ЦТ в 2019 году нет, а вот уровень знаний и подготовки абитуриентов будет объективно оценен по новой специальной методике.

«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году