«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске

Новости Беларуси. Жаркая пора у абитуриентов. В вузах Беларуси 11 июня начинается централизованное тестирование. Первое испытание – по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее – по всемирной истории – 1 июля. Также установлены и резервные дни для проведения централизованного тестирования.