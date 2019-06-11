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«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске

11 июня 2019 08:00
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Новости Беларуси. Жаркая пора у абитуриентов. В вузах Беларуси 11 июня начинается централизованное тестирование. Первое испытание – по белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнее – по всемирной истории – 1 июля. Также установлены и резервные дни для проведения централизованного тестирования.

«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске-1

Настроение хорошее. Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование.

«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске-3

Я из Витебска. Немного волнуюсь. Собираюсь поступать в университет имени Машерова на художественно-графический факультет.

«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске-5

Ощущения нормальные, по ЦТ не боюсь вообще.

Существенных изменений при организации и проведении ЦТ в 2019 году нет, а вот уровень знаний и подготовки будущих студентов будут оценивать по новой методике.

Оценки по новым методикам: в Беларуси стартовало ЦТ

«Естественно, нервничаешь, потому что это тестирование». Что говорят абитуриенты перед ЦТ в Витебске-7
# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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