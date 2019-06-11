По местам боевой славы: молодёжный марафон «75» стартует в Минске

Проект посвящен юбилею освобождения нашей страны и Победе в Великой Отечественной войне. Он стартует у стелы «Минск – город-герой» и продлится по 3 июля. Маршрут марафона пролегает по местам боевой славы. Здесь пройдут открытые диалоги, будут организованы тематические и интерактивные площадки, фотозоны и творческие программы.

Новости Беларуси. В Минске 11 июня начнется молодежный марафон «75», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет ярким продолжением масштабной патриотической акции «Беларусь помнит».

Но главным станет создание полотнища героев Великой Отечественной и пополнение сведений в альбоме «Беларусь помнит! Родные лица Победы». Его украсят фотографии юных и талантливых белорусов, а рядом – фото их дедов и прадедов. Своих родных – героев Победы – внести в альбом сможет каждый белорус.

Напомним, первым запись в Национальной книге памяти оставил Президент. И полотнище, и альбом 3 июля будут переданы Музею истории Великой Отечественной войны.

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»