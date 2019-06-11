Почему нельзя обойтись без летних отключений горячей воды?

Тазик и кастрюля с горячей водой – главная примета лета для жителей многоэтажек. В этом году некоторым районам Минска повезло – плановое отключение воды из-за проведения Европейских игр отсрочили на три недели. Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

В связи с тем, что технологический перерыв, практически три недели отключения не будет. Часть сетей в центральной части города будет отключение проводиться по нестандартной для нас схеме – в сентябре.

Александр Левый, начальник шестого сетевого района филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Испытания на гидравлическую прочность и плотность проводятся ежегодно согласно нормативным документам после окончания отопительного сезона. Проводятся для того, чтобы выявить дефекты трубопроводов, арматуры. Как бы не сетовали на отсутствие горячей воды граждане и не обвиняли во всех неудобствах сотрудников теплосетей, плановые отключения были, есть и будут. С этим неприятным ритуалом белорусам придется смириться: ведь иначе отопительный сезон может попросту не начаться. Но специалисты успокаивают: число «холодных» дней уже сокращается, дальше терпеть придется еще меньше, а через пару десятков лет и вовсе можно будет отказаться от ненавистных трубопроверок.

Александр Левый:

Если есть возможность включить потребителю раньше, мы это делаем. На данный момент по шестому району остался последний этап – отключение ТМ-54 с водогрейной и паровой котельной. Дата включения – 18 июня. Мы планируем включить раньше. Отключение горячей воды происходит не только в Беларуси, такая практика популярна в России и в Украине. Раньше в Минске горячую воду отключали на 21 день, сейчас всего лишь на 14.

И это при том, что от источников «Минскэнерго» вода транспортируется по трубам длиной больше 4 тысяч километров. Цифра впечатляет, а ведь и объем работы за всем этим стоит немаленький. К слову, наша столица по протяженности сетей – на третьем месте среди городов СНГ, после Москвы и Санкт-Петербурга. Андрей Жешко:

Весь отопительный сезон эти сети находятся под давлением, мы накапливаем весь год какие-то моменты, вопросы, которые можем в этот период выполнить: замена арматуры, каких-то компенсирующих устройств, выполняем диагностику.