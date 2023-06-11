Петришенко: «Чтобы наши производители могли комфортно торговать». Как ЕАЭС стирает коммерческие границы?

Страны экономической «пятерки» вместе успешно противостоят беспрецедентным вызовам коллективного Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евразийский экономический союз успешно прошел через пандемические испытания и сегодня активно развивается, несмотря на санкции в отношении Беларуси и России. Основной фактор экономического роста – стимулирование научно-технического развития. Напомним, экономический Союз – это Беларусь, Россия, Армения, Кыргызстан, Казахстан. Если внимательно изучить промышленные и технический потенциал этих стран, получится самодостаточная система, которая способна функционировать даже при тотальных ограничениях от недружественных стран. Именно взаимодополняемость национальных экономик – ключ к успеху ЕАЭС. Об этом и не только говорили на заседании Евразийского межправсовета в Сочи. О чем договорились главы правительств стран Евразийского экономического союза и что больше всего впечатлило посетителей выставки «Евразия – наш дом»? Расскажет Оксана Семашко.

Эту белорусскую новинку анонсировали уже давно. Премьера состоялась под небом Сочи. Евразийский электробус. Техника – пример промышленной кооперации экономической пятерки: почти 80 % комплектующих исключительно родом из ЕАЭС. А вот дороги для новой техники ведут далеко за пределы объединения. Азербайджан, Узбекистан, Иран и другие страны уже присматриваются к электробусу.

Тарас Мурог, генеральный директор предприятия «Белкоммунмаш»:

Где-то частично уже эти решения задействованы на тех поставках электробусов, которые были в Минске и ожидаются в ближайшем будущем в Краснодар и Сочи. Сочи на неделе стал не просто туристическим – деловым центром притяжения бизнеса государств Евразийского экономического союза. На этот раз межправсовет принимает Россия. О силе интеграции говорили не только участники крупного форума, но и местные жители.

Владимир Беляков, житель Сочи:

Развитие СНГ, Союзного государства, Евразийского сообщества, безусловно, является вполне адекватным ответом на ситуацию, когда крупные международные структуры, существующие на нашей планете, не выполняют тех задач, которые перед ними были поставлены мировым же сообществом. Если то, ради чего создавалась организация, разрушается этой организацией, она точно больше не нужна. Именно сплоченность и взаимодополняемость Беларуси и России позволили в непростое для стран время не только не остановить работу предприятий, а достичь новых впечатляющих результатов. Во многом союзная интеграция – пример плодотворного и выгодного для всех сотрудничества.

Оксана Семашко, корреспондент:

Это потрясающе! Белорусские погрузчики добрались даже до сочинских гор. На неделе здесь был достигнут целый «ковш» договоренностей. Только по итогам межправсовета – 14 документов. Одно из соглашений – в сфере электротранспорта.

Александр Камашев, генеральный директор компании по производству систем накопления электроэнергии (Россия):

Накопители энергии, электродвижения – это будущее, и не только для общественного транспорта, но и в целом для автомобилестроения. Поэтому актуальность в первом приоритете. Наши города должны становиться чище, тише, экологичнее и комфортнее.

Владимир Становой, начальник отдела продаж электродвигателей предприятия «Могилевлифтмаш»:

Здесь у нас представлены тяговые электродвигатели, которые применяются при изготовлении электробусов, троллейбусов. Сейчас у нас в разработке тяговые электродвигатели для трамваев. Сегодня мы их изготавливаем и поставляем на предприятия белорусских производителей – «Белкоммунмаш», МАЗ. Они уже устанавливают готовые изделия и дальше поставляют либо на внутренний рынок, либо экспортируют в другие страны, Российскую Федерацию, в том числе и страны СНГ. Готовят также дорожные карты, часть из них – по линии здравоохранения.

Станислав Левицкий, директор странового офиса ГК «Росатом» в Беларуси:

Это такой глобальный хороший проект, который позволяет методом 3D-печати реализовывать вопросы импортозамещения, реверс-инжиниринга. На выходе что мы надеемся увидеть? Это реализованные с привлечением в том числе кредитного ресурса Российского экспортного центра построенные медицинские центры, ожоговые и кардиоцентры. Это полное замещение критического, ячейки для лечения онкозаболеваний, брахио-терапевтического оборудования, линейных ускорителей. Мы получим, надеюсь, на выходе совместный препарат, на который интеллектуальная собственность будет у российской и белорусской сторон.

Евгений Чирков, директор компании по производству медицинских изделий:

Здесь мы представили аптечку первой помощи, специальную для работы в полевых условиях. Также мы представляем здесь свой жгут Эсмарха. Он изготовлен из специальной резины, которая не трескается на морозе, работает в температурных пределах от +50 °C до -50 °C. Заинтересованы как крупные корпорации, так и представители силовых структур. Контакты состоялись. Намерения о подписании контрактов тоже есть. В связи с тем, что идет СВО, то контакты в основном – Российская Федерация.

То, что новые проекты рождаются только в ходе прямых коммуникаций, подтвердили участники Евразийского межправсовета. Говорили о технологическом потенциале, промышленной кооперации, цифровизации, а вместе с тем и расширении торговых отношений. На примете – Вьетнам и Сербия, идет речь и о создании зоны свободной торговли с Египтом, Индонезией, ОАЭ, Ираном.

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь