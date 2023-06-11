Молодежный форум и заседание межправсовета ЕАЭС. Каких целей достиг Союз на мероприятиях?

Страны экономической «пятерки» вместе успешно противостоят беспрецедентным вызовам коллективного Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евразийский экономический союз успешно прошел через пандемические испытания и сегодня активно развивается, несмотря на санкции в отношении Беларуси и России. Основной фактор экономического роста – стимулирование научно-технического развития.

В фокусе внимания – пищевая и промышленная продукция. Доставлять без препятствий товары на полки разных стран – главная задача, которую сегодня с успехом решают.

Виктор Назаренко, министр по техническому регламенту ЕЭК:

Безбарьерная торговля товарами, во-первых, это важно для того, чтобы наша промышленность и бизнес могли торговать продукцией без барьеров. С другой стороны, безопасность товаров нужна для нашего потребителя, потому что мы должны сделать так, чтобы товар был безопасен. И об этом должен знать потребитель. До него должна быть доведена соответствующая информация. И вот это огромная работа по созданию единой системы технического регулирования Союза идет достаточно активно.

Татьяна Белкис, представитель торговой палаты Кубы:

Сейчас мы с ними работаем по молочной и мясной продукции, потому что с советских времен все эти продукты были на Кубе, а сейчас все скучают. В прошлом месяце наш министр пищевой промышленности был в Минске, был такой договор о поставке сгущенки, сухого молока, мясной тушенки. Это продукция, в которой вы, белорусы, первые. Петришенко: «Чтобы наши производители могли комфортно торговать». Как ЕАЭС стирает коммерческие границы? По итогам форума также подписано соглашение о признании документов об ученых степенях в государствах «пятерки». Отныне их обладатели смогут беспрепятственно работать по своим специальностям на всей территории ЕАЭС.

Ильяс Исмаилов, заместитель начальника отдела по работе с молодежью Министерства молодежи и спорта Азербайджана:

Мы хоть и находимся не совсем близко друг к другу, но мы должны и хотим, чтобы эти связи между двумя странами оставались. И не просто оставались на том же уровне, но и развивались среди молодежи, молодежных организаций и активистов. Совместные проекты будут помогать обеим странам достигать определенных целей, в молодежной политике в том числе. Мы смотрим на будущее, вперед и не забываем прошлое общее. И для нас это является одним из приоритетов. Планируется расширить возможности для молодежного предпринимательства и туризма в странах ЕАЭС. Подобный бонус уже есть в Кыргызстане. Опытом поделились на втором Молодежном форуме.

Адылбек Касымалиев, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана:

Проведение таких мероприятий, конечно, объединяет молодежь. Они больше общаются. Вот за нашим столом молодой предприниматель один сказал, что даже уже составляет договор с предпринимателями другой страны.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Посмотрите, с каким интересом россияне, казахи приезжают в Республику Беларусь, а как интересно нашим белорусским ребятам поехать на Байкал, посмотреть Иссык-Куль, приобщиться к красотам, которые дарит Республика Казахстан. И это правильно и нужно развивать.