Песня полюбилась нашему слушателю. Какие треки вошли в третий сольный альбом Гюнешь?

Гюнешь, артистка:

У меня событие – я выпустила третий сольный альбом. На профессиональной сцене я уже 20 лет. За эти 20 лет это мой третий сольный альбом. Он называется «Я за тобой». В альбом вошло 13 треков. Вообще, за эти два с половиной года я записала 19 треков – наверное, для артиста это много, но вошли 13 треков. Песни, которые уже, в принципе, можно услышать на радиостанциях, моих выступлениях. Естественно, как без песни «Беларусы – людзi мiру», которую мы написали в Год мира и созидания. Слова и музыка – Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь. Я очень счастлива, что эта песня полюбилась нашему слушателю. В последнее время, за последние, наверное, три месяца, я получила огромное количество благодарностей из уголков нашей страны, где поют дети, просто перепевают мою песню «Беларусы – людзi мiру».

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