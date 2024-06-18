Дети белорусских милиционеров посетили Азербайджан – вот как это было
Беларусь и Азербайджан укрепляют добрые отношения, которые проверены годами. Завершился визит в эту страну делегации детей белорусских милиционеров, отличившихся при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство МВД двух стран постоянно держит контакт в формате международных встреч, азербайджанская делегация посещала Минск в сентябре, а в конце прошлого года к нам приезжали дети сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. Тогда одним из самых ярких среди мероприятий стала встреча с главой ведомства.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я очень рад, что моим коллегой, министром внутренних дел Азербайджана, было принято такое решение – направить к нам в Республику Беларусь делегацию детей наших коллег, героев Республики Азербайджан.
И вот ответный визит. 12 детей наших милиционеров знакомились с историей и культурой Южного Кавказа, узнали особенности службы полиции Азербайджана, отдыхали на берегу Каспийского моря. Запомнилось многое: поездки, экскурсии, развлечения, встречи.
Мария Курьянович:
Хотелось бы выразить огромную благодарность министру внутренних дел за то, что предоставил такую возможность посетить море, Азербайджан, завести новых друзей и получить незабываемые впечатления. Спасибо азербайджанской стороне за теплый прием. Встретили как своих друзей.
Ярослав Хутский:
Мне очень понравилась эта страна. Она была очень красивая, гостеприимная, нам подготовили отличную программу. Мы были в кино, в зоопарке, очень классно с колеса обозрения можно было увидеть весь город. Это были незабываемые впечатления.
Радушный прием, забота, внимание, незабываемые эмоции… Взаимодействие между МВД двух стран планируют успешно развивать по всем направлениям и далее.