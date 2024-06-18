Дети белорусских милиционеров посетили Азербайджан – вот как это было

Беларусь и Азербайджан укрепляют добрые отношения, которые проверены годами. Завершился визит в эту страну делегации детей белорусских милиционеров, отличившихся при выполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство МВД двух стран постоянно держит контакт в формате международных встреч, азербайджанская делегация посещала Минск в сентябре, а в конце прошлого года к нам приезжали дети сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. Тогда одним из самых ярких среди мероприятий стала встреча с главой ведомства.